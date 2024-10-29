北韓援俄士兵「營養不良」又矮又瘦！　闇黑真相：上戰場淪砲灰

▲北韓士兵被拍到抵達俄軍軍事基地，但是明顯身材矮小。（圖／翻攝自Telegram／ASTRA）



記者王佩翊／編譯

北韓派遣大量援兵前往俄羅斯支援俄烏戰爭，而相關消息曝光後，北韓士兵抵達俄國軍營的照片也跟著外流。根據《華爾街日報》報導稱，這些被派遣至俄羅斯的北韓士兵普遍年輕，主要是10多歲至20歲出頭的青少年，身材矮小瘦弱，顯示北韓國內營養不良問題非常嚴重。

根據《中央日報》報導，自從新冠疫情爆發後，北韓嚴格封鎖所有對外管道，因此專家只能依據逃往南韓的脫北者的身體數據，來推測北韓居民的健康狀況。

根據《中央日報》29日從南韓國民之力黨議員安哲秀手上所取得的資料，近10年來，從北韓逃出的20多歲脫北男性平均身高為165.4公分、平均體重58.4公斤，然而南韓年滿18歲成年男性平均身高為174.4公分、平均體重則為72.7公斤。由此可見，北韓人民明顯營養不良。

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）



資料指出，年滿15歲的脫北少年的平均身高為156.5公分、平均體重45.4公斤。而根據情報指出，被派往俄羅斯前線的北韓援兵年紀約在10多歲至20歲出頭，而從外流的照片也能明顯看出，被派往支援俄羅斯的北韓士兵的確普遍又矮又瘦，與特殊部隊應有的健壯體格不同，明顯營養不良。

從近日在社群媒體上被頻繁曝光的駐俄北韓士兵影片也同樣可以看出，這些忙著搬運行李且帶有濃厚北韓口音的年輕士兵，身材偏矮且體型消瘦。

值得注意的是，這些士兵與北韓領導人金正恩一家人的體型有著明顯反差。根據推測，金正恩的身高約170公分，但體重達到140公斤，而他11歲的女兒金主愛相較同齡兒童身材也非常高大。

資料顯示，北韓11歲少女的平均身高約141.8公分、體重約37.2公斤，但金主愛高出近20公分和20公斤。這也凸顯北韓政權內部的奢侈與民眾生活困苦的差距。如今金正恩更將這些營養不良的年輕士兵當作消耗品送往戰場，自己卻享受奢華生活，因此引發外界不滿。