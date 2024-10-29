首創男女梅花座混宿　直擊台師大性別友善宿舍

▲台師大公館校區學7舍2樓改造成男女同層混宿的性別友善宿舍，創國內頂尖大學首例。（為保護住宿生隱私，服裝經變色處理）

圖文／鏡週刊

國外大學宿舍男女混宿不是新鮮事，但國內設有性別友善宿舍的大學寥寥可數，仍多以生理性別區分男女宿舍，在性平權益抬頭下，遭批評對多元性別者不友善。教育部今年中展開大專校院校園性別友善空間調查，12月10日國際人權日前夕，本刊直擊台師大今年首度啟用的性別友善宿舍，不同性別分房入住，男女同住一層、寢室不分區域採「梅花座」交錯混宿，創國內頂尖大學首例。台師大校長吳正己等師生接受本刊採訪時，還原推動過程的種種難題及配套措施，供校園性別友善政策借鏡。

11月26日上午，台師大公館校區的「學七舍」，學生們進進出出趕著上課，不同於國內多數大學男、女分區或分棟的宿舍設計，這棟12層的學生宿舍，本學期首度在二樓打造了一整層的性別友善宿舍，學生不分性別可共乘電梯、共用交誼空間，還同住在一個樓層，創下國內頂尖大學首例。

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▲台師大性別友善宿舍樓層內設有公共交誼廳，男女學生可以一起做功課、聊天。（為保護住宿生隱私，服裝經變色處理）

本刊調查，國內只有零星大學院校設有性別友善宿舍，多數仍以生理性別區隔男女住宿空間，讓不少跨性別者或不同性別氣質的學生感到不自在，教育部今年中展開大專校院校園性別友善安全空間調查，除檢核各校性別友善設施是否完備，並希望提出可供參考學習的學校；包括台大、成大在內的學生會，多年來也一直倡議設置校園性別友善宿舍，卻只聞樓梯響，反而是外界普遍認為校風相對保守的台師大，超前完成性別友善宿舍，意義格外深重。

▲台師大性別友善宿舍的學生男女分房但同層居住，男女寢室更採交錯配置，不同性別可自然互動。（為保護住宿生隱私，服裝經變色處理）

現行大學宿舍規劃大致可分四類，一是同棟限單一性別（即男女分棟住宿），二是不同性別者同棟分層，三是不同性別者同層分區（如中山大學），四是不同性別者同層分房。台師大推動的性別友善宿舍是第四種，不同性別的學生可住在同一樓層，但每間寢室仍由相同生理性別的室友同住。

▲師大校長吳正己（左）、性平會委員黃馨慧透露，推動性別友善宿舍其實與幾年前一起校內性平事件有關。

▲除性別友善宿舍，台師大過去也是第1個取消「雙二一退學制」並廢除操行成績的頂大。

國內多所大學學生會近年便不斷呼籲設置校園性別友善宿舍，10月底台大舉辦的校內小同遊，台大學生會性別工作坊便提出校園性別友善宿舍的訴求，更批評校方不夠尊重跨性別者自主權。教育部則表示，目前正針對大學校園性別友善安全空間進行檢核，待調查出爐後會提供各校參考，另依《性別平等教育法》應保障跨性別學生住宿權益，學校若違反可開罰1至30萬元。



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