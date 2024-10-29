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快訊／颱風「康芮」海上警報發布　首波警戒區域出爐

▲▼康瑞颱風發布海警。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風發布海警。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風持進逼，中央氣象署下午17時30分發布海上颱風警報，首波警戒區域包括台灣東南部海面、巴士海峽，由於康芮暴風圈持續長胖，預估暴風半徑將達300公里，氣象署預計明天凌晨到上午發布陸警，周三晚間到周四一整天，以及周五清晨，都是颱風最接近且影響最明顯時刻。

氣象署下午17時30分發布海警，海上警戒區域包括台灣東南部海面包含蘭嶼、綠島，以及巴士海峽，提醒航行和作業船隻應加強戒備。

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根據氣象署最新預報，康芮颱風強度略為增強，目前中心位鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅，颱風未來有增強且暴風圈擴大趨勢。

中央氣象署預報員朱美霖指出，康芮颱風暴風圈接近過程有擴大趨勢，預估明天上午暴風半徑將達300公里，強度到中度颱風上限，氣象署明天凌晨到上午發布陸警，「由於周四一整天颱風已經在東南部一帶，加上暴風半徑可到300公里，周四一整天到周五清晨台灣都會在暴風範圍內」，較多預報路徑集中偏向花東和恆春一帶登陸。

朱美霖說明，明天隨颱風接近，迎風面地區雨量增多，越晚降雨越劇烈，桃園以北、宜蘭、花東、恆春有局部豪雨；周四到周五清晨為颱風影響最劇烈時刻，颱風中心接近花東並登陸通過，東半部嚴防局部豪雨，有局部大豪雨或超大豪雨，北部、南部、中部山區有局部豪雨，周五清晨中南部雨勢也會加劇，不排除有局部大雨或短延時豪雨。

周五白天，降雨減少，不過中南部仍有局部大雨，北部和東半部整體雨量減少。
 

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