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康芮暴風圈「提早明深夜觸陸」　氣象署：周四下午花蓮以南登陸

▲▼康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風加速進逼，氣象署今(29日)表示，康芮颱風暴風圈預計周三(30日)深夜提早接觸台灣陸地，周四暴風圈逐漸籠罩台灣各地，預計周四下午從花蓮以南登陸。

中央氣象署在氣象粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，康芮颱風侵襲，各地防強風豪雨，東半部首當其衝，各地須警戒，周三晚間至周五清晨影響最劇烈，颱風可能從花蓮以南登陸。

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康芮颱風朝西北往台灣靠近，氣象署表示，預計暴風圈周三(30日)午後進入台灣東南部近海，並於深夜逐漸接觸台灣陸地，周四(31日)暴風圈逐漸籠罩台灣各地，並預計於下半天從花蓮以南登陸。由於颱風路徑仍有不確定性，需留意最新預報。

▲▼康芮颱風周三晚間到周五清晨影響最劇。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風周三晚間到周五清晨影響最劇。（圖／氣象署提供）

至於颱風影響時程，氣象署說明，明天周三外圍環流影響，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，桃園以北、宜花要注意大雨或豪雨，中南部、台東及外島為局部短暫陣雨，蘭嶼、綠島、澎湖有11到12級強陣風，台南以北沿海、恆春半島及馬祖有9到10級強陣風，其中苗栗至雲林沿海有11級左右強陣風，東半部沿海及金門亦有較強陣風。

氣象署進一步指出，周三晚間到周五(11月1日)清晨颱風影響最劇，北部及東半部有陣雨，其他地區有局部陣雨，其中北部、東半部、南部地區及中部山區有大雨或豪雨，東半部注意豪雨以上降雨，沿海空曠地區及離島將出現9至12級強陣風，颱風中心附近區域有局部12級以上強陣風；周五早上後風雨逐漸趨緩，西半部及馬祖仍須留意較強風雨，海面風浪仍大。

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