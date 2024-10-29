台南東山堤防驚見男屍　疑遭虐綑綁棄屍死亡逾10天...鄉親怕怕

▲台南市一處堤防草叢發現一具男屍，死者雙手雙腳被捆綁，疑似遭人虐打後棄置於該處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東山區一處堤防草叢發生棄屍案，28日下午2時許，1名在該處施工的怪手司機在堤防草叢發現一具男屍，死者雙手雙腳被捆綁，疑似遭人虐打後棄置於該處。白河分局警方據報到場處理，封鎖現場鑑識蒐證，目前巳成立專案小組報請檢察官指揮偵辦，尚在釐清死者身分，警方已掌握特定對象，正在查緝中。

白河分局副分局長廖進添指出，白河分局28日下午2時許接獲民眾報案，東山區堤防岸上發現一具屍體，分局立即派員封鎖現場採證，被害人身分已有特定對象，但仍需待鑑識比對結果後始能確認，其他相關線索，專案小組皆已掌握，本案依重大刑案偵辦並蒐集相關事證報請台南地檢署檢察官相驗及指揮偵辦中。

據報案人河川局派來這邊除草的怪手司機指出，案發時他因肚子不適想去堤防方便，但看到一個「黑黑」的物體，本來以為是狗，但想想狗狗沒有那麼大，仔細看黑黑的好像是被燒毀的假人，但他沒有上前去看，只好找同事一起過去看，同事一看就說是人，所馬上報警查處，真的確認是人的屍體。

東山區聖賢里長林俊儀指出，該處堤防邊平日會有居民在附近工作、運動，並非特別偏僻的地方，但死者被棄置的堤防，平日很少人上去，死者全身變黑，聽說死亡時間超過10天，命案的消息傳開後令里民們相當震驚，表示當地很純樸，首次發生這種棄屍命案，突如其來的消息造成人心惶惶，希望可以盡快抓到兇手，讓生活回歸平靜。

據了解，死者全身被人以土黃色膠帶捆綁全身及口鼻，死亡時間至少超過一周，死者屍體已腐敗長蛆。台南地檢署檢察官謝旻霓指出，全案尚待檢警調查釐清偵辦中。台南地檢署指出，因死者屍體嚴重腐敗，死屬也無法確認，將於相驗後採DNA進行比對確認。