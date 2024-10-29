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樂齡聽覺照顧　台大雲林分院巴金森病友會聽力篩檢護長者

▲台大醫院雲林分院於斗六院區舉辦第九次巴金森病友會活動，以樂齡聽覺照顧為主題，邀請專業聽力師為病友進行聽力篩檢。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲當聽力減退時，可能引發人際溝通困難，出現心情憂鬱、社會退縮的現象，進而影響心智與體能。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

台大醫院雲林分院於2021年成立巴金森病友會，透過病友團體的課程活動，讓病人可以維持正常的社交，產生人際良性互動，並交換自身經驗、互相鼓勵持續接受治療。日前於斗六院區舉辦第九次巴金森病友會活動，以樂齡聽覺照顧為主題，邀請專業聽力師為病友進行聽力篩檢。

▲台大醫院雲林分院於斗六院區舉辦第九次巴金森病友會活動，以樂齡聽覺照顧為主題，邀請專業聽力師為病友進行聽力篩檢。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲台大醫院雲林分院舉辦巴金森病友會活動，以樂齡聽覺照顧為主題，邀請專業聽力師為病友進行聽力篩檢。（圖／記者王悉宇翻攝）

神經部主任張楷杰表示，面對全球高齡時代，世界衛生組織推動長者健康整合式功能評估(ICOPE)，俗稱長者六力，目的是希望將銀髮族最重要心智、心情、體能、營養、視力、聽力進行整體促進。配合國健署與雲林縣衛生局政策推動，於院內及社區進行篩檢、介入、與轉介，更攜手即將落成的國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心合作，希望能為台灣的長輩重拾幸福生活。

▲台大醫院雲林分院於斗六院區舉辦第九次巴金森病友會活動，以樂齡聽覺照顧為主題，邀請專業聽力師為病友進行聽力篩檢。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲台大醫院雲林分院於斗六院區舉辦第九次巴金森病友會活動。（圖／記者王悉宇翻攝）

副院長洪健清表示，許多高齡者，受到環境噪音、毒素、或先天體質影響，都有聽力衰退的情形。當聽力減退時，可能引發人際溝通困難，出現心情憂鬱、社會退縮的現象，進而影響心智與體能。有鑒於此，此次病友會活動主題聚焦於樂齡聽覺照顧及高齡聽力篩檢，針對樂齡聽覺照顧的重要性進行了深入講解及增加病友之間的互相支持與交流。

耳鼻喉部聽力師王萩蓉表示，透過聽力篩檢的活動，可以提升病友對於自身健康的認識，加強家庭成員之間的溝通與支持。聽覺健康是整體健康的重要組成部分，尤其對於長者來說，良好的聽力能夠提升他們的生活品質。

神經部張楷杰主任強調，巴金森氏症在疾病的進階期經常伴隨失智症及憂鬱症的出現，研究調查也指出聽力衰退是失智症最重要的風險因子之一。透過病友會的經驗分享環節，讓病友及家人分享彼此的照顧經驗與生活點滴，不但進一步增進病友之間的聯繫同時也加深了相互間的支持跟信任感。

▲台大醫院雲林分院於斗六院區舉辦第九次巴金森病友會活動，以樂齡聽覺照顧為主題，邀請專業聽力師為病友進行聽力篩檢。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲神經部張楷杰主任強調，巴金森氏症在疾病的進階期經常伴隨失智症及憂鬱症的出現，研究調查也指出聽力衰退是失智症最重要的風險因子之一。（圖／記者王悉宇翻攝）

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