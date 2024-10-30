台中BMW猴爭議多！家被球棒砸門還潑漆畫面曝　警：去年逮11人

記者許權毅／台中報導

台中市18歲白男毒駕撞死行人案，昨日先是傳出有民眾對事件感到氣憤，一名張男持番茄、雞蛋到白家扔擲，今日又再傳出有民眾前往潑漆、持棒敲擊鐵門。對此，轄區警方澄清，該段畫面是去年7月，當時尚未成年的白男與徐男等人發生糾紛，住家遭對方登門破壞，當時逮捕11人送辦，而全案已被檢方起訴。

▲毒駕撞死行人的白嫌家去年也因糾紛案遭人砸門潑漆。（圖／民眾提供）



該段畫面拍下，有人從駕駛座往白家拍攝，其餘2、3人持鋁棒下車，朝鐵捲門敲打，還有人在旁潑灑油漆，大門被染上白色與紅色油漆，過程中，還有一人持棒要攻擊時，不慎滑倒撞擊到香爐。

太平警分局說，該案發生在去年7月10日，白男當時跟徐男等人在市區發生爭吵，徐男等人得知白男住處後，在當日4時許持球棒、油漆前往，砸毀大門並且潑漆後離去。案件經警方成立專案小組追查，在同日8時許將人逮捕，總計11人被依妨害秩序、毀損等罪送辦，全案已於今年8月底起訴。

▲白嫌住家不平靜，鄰居也說常看到警察上門。（圖／記者許權毅攝）



事實上，在白嫌撞死行人後，記者實際回到白家附近詢問白男情況，當時就有鄰居證實，白家時常有警察上門，疑似就是白嫌跟人結怨，也時常聽到改車聲出現，相當吵雜。此說法與前述影片不謀而合，佐證白家確實不寧靜。

據知情人士指出，白母陳女為了兒子已經相當頭痛，兒子白嫌屢次出事，但陳女對兒子寵溺，就連親友都看不下去，認為白嫌應該好好得到教訓，此次白嫌撞死行人釀下大禍，親友也希望他好好在看守所反省，事發後也並未委請律師。