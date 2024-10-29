增氣減煤推綠電　卓榮泰：目標2030再生能源發電占30%

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（29日）赴立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告及備詢。卓榮泰報告時指出，台灣的能源轉型政策除了已推動中的太陽光電及風力等再生能源，現在也積極推動地熱等新能源利用，同時擴展增氣減煤策略，以降低燃煤機組發電占比，達到2030年再生能源發電占比30%的淨零轉型階段性目標，並有充足的綠電滿足我國出口產業需求。

卓榮泰說，因應全球綠能趨勢，再生能源已成為產業出口的剛性需求，因此政府積極設置太陽光電及風力發電機組，並推動地熱、氫能等新能源發展，同時因為低碳天然氣發電具備快速起停功能，故以其作為橋接能源來減緩再生能源間歇性，維持穩定供電、多元綠能、減煤、減碳等行動方向，與國際間發展綠能的趨勢一致。

卓榮泰指出，過去 8 年的努力下，台灣的再生能源裝置容量已從2016年的 4.73GW增加到2023年底的17.96GW，成長2.8倍；其發電量也從127.3億度增加到268.7億度，發電量已經翻倍成長。

以2024年1到8月的統計資料來看，能源占比為燃煤40.0%、燃氣41.5%、核能5.4%、再生能源10.5%（光電 5.2%、風力 2.6%），顯示在趨勢上，燃煤發電占比仍逐步減少，低碳燃氣和再生能源的占比則逐步增加。

卓榮泰說，比起2016年，已成功大幅減少空氣污染。根據統計，台電公司火力電廠整體空污排放減少6成5，從2016年的10.7萬公噸，降至2023年的3.7萬公噸。透過再生能源搭配低碳燃氣發電、替代燃煤，電力排碳係數從2016年到2023年，已經下降6.79%，這都是第一次能源轉型的重要成果。

至於未來的能源配比目標，卓榮泰說，能源配比與年度用電需求會隨各年度發電與用電情勢變動，例如2021年因當年度經濟成長率高達6.6%，帶動全國用電成長4.4%，造成能源配比大幅變化。因此，政府定期滾動檢討用電需求，並規劃電源開發方向，目前目標為2030年「綠電占比3成，燃煤占比2成，燃氣占比5成」 ，以達成增加再生能源、減少燃煤發電的減碳效果。

卓榮泰指出，政府推動再生能源有兩大重點，第一，增加設置量能，截至2024年8月，太陽光電裝置容量已達13.6GW ，針對屋頂型太陽光電可廣泛設置於農業、工業、公有及民間屋頂，目前已完成8.6GW。地面型光電目前已完成5GW，在考量環境生態、社會溝通、土地使用、行政程序及地方政府態度等多項議題下，優先推動漁電共生。整體太陽光電設置量以2026年達成20GW為目標。

第二，則是嚴格杜絕不法。卓榮泰說，2021年8月政府就已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，打擊綠能犯罪，根據統計，自2021年1月到2024年9月底，檢警單位已偵辦136案，羈押33人、起訴91人，並查扣不法犯罪所

得。今年6月，最高檢察署再聯合調查局、廉政署，執行「靖平專案：綠能掃黑肅貪」，跨機關積極偵辦綠能犯罪，綠能掃黑是過去到現在持續的工作重點。

至於核能議題，卓榮泰重申核電使用應配合法規規範、依法行政，如果未來新的核能技術在「安全」、「沒有核廢料問題」、「社會也有充裕共識」等3前提下，政府抱持開放討論的態度。

卓榮泰也談到，現行電價是依「反映成本、節能減碳、照顧民生、穩定物價、使用者付費」等原則，由電價費率審議會定期檢討決定，考量因素包含當前燃料價格趨勢，以及各項經營成本估算。



卓榮泰說，本次電價調整，民生電價凍漲，僅調整產業電價，目前預估本次電價調整對CPI的影響為0.03個百分點，此外本次審議會針對民生內需型產業凍漲（如食品、攤販集中市場、量販店、超商及超市），對CPI的實際影響可望更低。

至於產業影響方面，本次審議會針對用電或產值衰退的產業，已採凍漲或減半調漲。且電價調整後，平均工業電價為4.27元／度，仍低於主要出口競爭國家韓國2023年的平均工業電價4.53 元／度及2024年6月的平均4.65元／度，仍具產業出口競爭力。

卓榮泰指出，新電價實施後，無論產業是否受到電價調漲影響，都有強化節能的潛力，受電價調整影響之產業，節能後所節省的電費效益更高。而本次未調漲之產業，多屬傳統產業，更有深度節能潛力，經濟部將透過產業深度節能，包括節電診斷輔導、節能設備投資抵減及多元節電獎勵措施，協助產業節能以減少電費支出。

卓榮泰強調，現行電價政策透過外部委員過半的電價審議機制，在兼顧電價合理化及穩定民生物價等前提下進行審議，在調整電價的同時，行政院也持續推出深度節能措施，除可促進節電，更能減輕用戶電費支出，並且有助減碳效益。

最後，卓榮泰說，台灣的能源轉型政策除了已推動中的太陽光電及風力等再生能源，現在也積極推動地熱等新能源利用，同時擴展增氣減煤策略，以降低燃煤機組發電占比，達到2030年再生能源發電占比 30%的淨零轉型階段性目標，並有充足的綠電滿足我國出口產業需求。