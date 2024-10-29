　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

增氣減煤推綠電　卓榮泰：目標2030再生能源發電占30%

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（29日）赴立法院針對「能源配比及電價政策」專案報告及備詢。卓榮泰報告時指出，台灣的能源轉型政策除了已推動中的太陽光電及風力等再生能源，現在也積極推動地熱等新能源利用，同時擴展增氣減煤策略，以降低燃煤機組發電占比，達到2030年再生能源發電占比30%的淨零轉型階段性目標，並有充足的綠電滿足我國出口產業需求。

卓榮泰說，因應全球綠能趨勢，再生能源已成為產業出口的剛性需求，因此政府積極設置太陽光電及風力發電機組，並推動地熱、氫能等新能源發展，同時因為低碳天然氣發電具備快速起停功能，故以其作為橋接能源來減緩再生能源間歇性，維持穩定供電、多元綠能、減煤、減碳等行動方向，與國際間發展綠能的趨勢一致。

卓榮泰指出，過去 8 年的努力下，台灣的再生能源裝置容量已從2016年的 4.73GW增加到2023年底的17.96GW，成長2.8倍；其發電量也從127.3億度增加到268.7億度，發電量已經翻倍成長。

以2024年1到8月的統計資料來看，能源占比為燃煤40.0%、燃氣41.5%、核能5.4%、再生能源10.5%（光電 5.2%、風力 2.6%），顯示在趨勢上，燃煤發電占比仍逐步減少，低碳燃氣和再生能源的占比則逐步增加。

卓榮泰說，比起2016年，已成功大幅減少空氣污染。根據統計，台電公司火力電廠整體空污排放減少6成5，從2016年的10.7萬公噸，降至2023年的3.7萬公噸。透過再生能源搭配低碳燃氣發電、替代燃煤，電力排碳係數從2016年到2023年，已經下降6.79%，這都是第一次能源轉型的重要成果。

至於未來的能源配比目標，卓榮泰說，能源配比與年度用電需求會隨各年度發電與用電情勢變動，例如2021年因當年度經濟成長率高達6.6%，帶動全國用電成長4.4%，造成能源配比大幅變化。因此，政府定期滾動檢討用電需求，並規劃電源開發方向，目前目標為2030年「綠電占比3成，燃煤占比2成，燃氣占比5成」 ，以達成增加再生能源、減少燃煤發電的減碳效果。

卓榮泰指出，政府推動再生能源有兩大重點，第一，增加設置量能，截至2024年8月，太陽光電裝置容量已達13.6GW ，針對屋頂型太陽光電可廣泛設置於農業、工業、公有及民間屋頂，目前已完成8.6GW。地面型光電目前已完成5GW，在考量環境生態、社會溝通、土地使用、行政程序及地方政府態度等多項議題下，優先推動漁電共生。整體太陽光電設置量以2026年達成20GW為目標。

第二，則是嚴格杜絕不法。卓榮泰說，2021年8月政府就已成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平臺」，打擊綠能犯罪，根據統計，自2021年1月到2024年9月底，檢警單位已偵辦136案，羈押33人、起訴91人，並查扣不法犯罪所
得。今年6月，最高檢察署再聯合調查局、廉政署，執行「靖平專案：綠能掃黑肅貪」，跨機關積極偵辦綠能犯罪，綠能掃黑是過去到現在持續的工作重點。

至於核能議題，卓榮泰重申核電使用應配合法規規範、依法行政，如果未來新的核能技術在「安全」、「沒有核廢料問題」、「社會也有充裕共識」等3前提下，政府抱持開放討論的態度。

卓榮泰也談到，現行電價是依「反映成本、節能減碳、照顧民生、穩定物價、使用者付費」等原則，由電價費率審議會定期檢討決定，考量因素包含當前燃料價格趨勢，以及各項經營成本估算。


卓榮泰說，本次電價調整，民生電價凍漲，僅調整產業電價，目前預估本次電價調整對CPI的影響為0.03個百分點，此外本次審議會針對民生內需型產業凍漲（如食品、攤販集中市場、量販店、超商及超市），對CPI的實際影響可望更低。

至於產業影響方面，本次審議會針對用電或產值衰退的產業，已採凍漲或減半調漲。且電價調整後，平均工業電價為4.27元／度，仍低於主要出口競爭國家韓國2023年的平均工業電價4.53 元／度及2024年6月的平均4.65元／度，仍具產業出口競爭力。

卓榮泰指出，新電價實施後，無論產業是否受到電價調漲影響，都有強化節能的潛力，受電價調整影響之產業，節能後所節省的電費效益更高。而本次未調漲之產業，多屬傳統產業，更有深度節能潛力，經濟部將透過產業深度節能，包括節電診斷輔導、節能設備投資抵減及多元節電獎勵措施，協助產業節能以減少電費支出。

卓榮泰強調，現行電價政策透過外部委員過半的電價審議機制，在兼顧電價合理化及穩定民生物價等前提下進行審議，在調整電價的同時，行政院也持續推出深度節能措施，除可促進節電，更能減輕用戶電費支出，並且有助減碳效益。

最後，卓榮泰說，台灣的能源轉型政策除了已推動中的太陽光電及風力等再生能源，現在也積極推動地熱等新能源利用，同時擴展增氣減煤策略，以降低燃煤機組發電占比，達到2030年再生能源發電占比 30%的淨零轉型階段性目標，並有充足的綠電滿足我國出口產業需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍
LIVE／康芮最新動態！4縣市颱風假有機會　6地風雨最強烈
川普控台灣偷走晶片產業！　卓榮泰：我當然不同意
碧潭誘殺小姊妹　狠母上銬畫面曝
快訊／道奇4:2贏了！　世界大賽聽牌
康芮暴風侵襲機率　「23地」衝破90%
伴侶會不會出軌「面相」早注定！專家秀AI生成照：外遇男都長這
懶人包／京華城案政治獻金惹議　個人、企業怎麼捐才合法？
第一次不想放颱風假！他列出「4天日期」網秒懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

川普控台灣偷走晶片產業！　卓榮泰備詢表態：我當然不同意

康芮颱風來襲！通勤族注意　北捷「3路線」風大將暫停營運

續追國發基金　黃國昌酸：進行「具法學美感」調查委員會給全台看

國民黨控大法官閹割立法院　憲政體制崩毀

超慘！觀光人次下修到750萬人　藍委轟：「口號治國」的無腦政策

懶人包／京華城案政治獻金惹議　個人、企業怎麼捐才合法？

「帳房橘子」雲端行事曆遭破解　律師曝對柯3不利：打臉柯文哲說謊

增氣減煤推綠電　卓榮泰：目標2030再生能源發電占30%

遭爆密會沈慶京收政治獻金　黃珊珊出面：連合法的都被說是賄款

回應產業界喊話「非用核電不可」　卓榮泰：極力開發綠能供各界需要

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

川普控台灣偷走晶片產業！　卓榮泰備詢表態：我當然不同意

康芮颱風來襲！通勤族注意　北捷「3路線」風大將暫停營運

續追國發基金　黃國昌酸：進行「具法學美感」調查委員會給全台看

國民黨控大法官閹割立法院　憲政體制崩毀

超慘！觀光人次下修到750萬人　藍委轟：「口號治國」的無腦政策

懶人包／京華城案政治獻金惹議　個人、企業怎麼捐才合法？

「帳房橘子」雲端行事曆遭破解　律師曝對柯3不利：打臉柯文哲說謊

增氣減煤推綠電　卓榮泰：目標2030再生能源發電占30%

遭爆密會沈慶京收政治獻金　黃珊珊出面：連合法的都被說是賄款

回應產業界喊話「非用核電不可」　卓榮泰：極力開發綠能供各界需要

偵查不公開　國王的新衣

說流行／Alaïa漁網鞋戰績驚人！Lyst 2024 Q3榜單Miu Miu奪最熱門品牌

川普風險害權值三王帶頭摔！台股殺近500點拉回　法人勸觀望

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！店家急回...網更怒了

好危險！洋基沃爾普三振甩棒　險擊中道奇教頭釀大禍

砂石車超載+超速！新澳隧道狂撞15車釀1死　駕駛喊「恍神」遭判刑

台中公車又闖禍！中鹿客運撞女騎士害斷骨　駕駛竟開50m才停下

7大智能科技速效護膚！購物台10／30首賣「7D天使光護理專案組」

號稱延三夜市裡的鼎泰豐！招牌蒸餃皮薄Q透　現擀現包肉餡飽滿

砸1千4百萬整修！縣定古蹟「花蓮港山林事業所」開放標租

政治熱門新聞

柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝

過半民眾相信綠擁抱中華民國！黃暐瀚：藍重回執政最大課題

沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊　行使緘默權卻狂讚柯文哲

涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊

柯文哲「橘子」雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

柯文哲案「偵查大公開」　最高檢要查了

陳吉仲列超思案被告！黃國昌反應曝光

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

黃珊珊密會沈慶京　捲京華城案角色曝光

「帳房橘子」雲端行事曆遭破解　律師曝對柯3不利：打臉柯文哲說謊

懶人包／京華城案政治獻金惹議　個人、企業怎麼捐才合法？

遭黃珊珊點名收沈慶京獻金　國民黨最新回應

美麗島民調／賴清德施政不滿意度38.5%　就任至今增13.2個百分點

韓國瑜、卓榮泰笑抱萬聖扮裝小朋友　有人想逃、有人快哭了

更多熱門

相關新聞

回應產業界喊話「非用核電不可」　卓榮泰：極力開發綠能彌平各界需要

回應產業界喊話「非用核電不可」　卓榮泰：極力開發綠能彌平各界需要

明年5月核三廠二號機就將除役，外界關切未來的能源配比如何分配？產業界也不斷呼籲，台灣非用核電不可，更直言錯誤的政策應該馬上認錯修改。對此，行政院長卓榮泰重申，依照核管法，「現在沒有辦法突破法律現在的規定，去做任何違法的使用」，政府會極力開發綠電，彌平現在各界的需要。此外，根據計算，2030年前新蓋的燃氣電廠及綠能，能滿足未來的用電需求。

卓榮泰：相信美國主要政黨對美台關係有絕對高度共識

卓榮泰：相信美國主要政黨對美台關係有絕對高度共識

韓國瑜、卓榮泰笑抱萬聖扮裝小朋友　有人想逃、有人快哭了

韓國瑜、卓榮泰笑抱萬聖扮裝小朋友　有人想逃、有人快哭了

國會改革部分違憲加劇朝野對立？　卓榮泰：不會讓國內政局更不穩定

國會改革部分違憲加劇朝野對立？　卓榮泰：不會讓國內政局更不穩定

卓榮泰開箱備詢小物！　驚見吉伊卡哇「小八」玩偶

卓榮泰開箱備詢小物！　驚見吉伊卡哇「小八」玩偶

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

蘋果AI、iMac突襲上架

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

即／不滿女房東罵「幹X娘」　中和男持刀刺死她！

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面