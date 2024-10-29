美國大選在即　卓榮泰：相信美國主要政黨對美台關係有絕對高度共識

▲行政院長卓榮泰出席立法院專案報告前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統大選舉辦在即，共和黨候選人川普25號再提台灣搶走美國晶片產業，要求台灣付保護費，外界呼籲台灣政府應跟川普團隊澄清。對此，行政院長卓榮泰今（29日）表示，台美之間雙方基於相同理念的民主同盟，過去到現在的關係，發展都非常的良好，「我也相信美國的主要政黨對美台關係的認知跟未來的發展，是有絕對高度的共識」。

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表示，台灣綠電無法滿足未來半導體需求，半導體業赴美是因為缺乏足夠水源給綠電。對此，卓榮泰說，政府一直對台灣的民生用電跟產業用電提出安全無虞的保證跟努力，「我們對全世界的夥伴國家或是民主供應鏈的夥伴們，也是做這樣的責任的承諾」。

卓榮泰強調，會保證台灣在水電供應上面持續地開發，「將來在民生跟產業上的用電、用水，都不會產生大的問題」。

卓榮泰指出，美國即將進行大選，現在累積起來，台美之間雙方基於相同理念的民主同盟，過去到現在的關係，發展都非常的良好，「我也相信美國的主要政黨對美台關係的認知跟未來的發展，是有絕對高度的共識」。

卓榮泰強調，在這個情況底下，希望美國、也相信美國的民主選舉能夠順利，之後台美持續深化、加強台美之間雙邊的關係。