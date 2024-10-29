回應產業界喊話「非用核電不可」　卓榮泰：極力開發綠能供各界需要

▲行政院長卓榮泰出席立法院專案報告前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

明年5月核三廠二號機就將除役，外界關切未來的能源配比如何分配？產業界也不斷呼籲，台灣非用核電不可，更直言錯誤的政策應該馬上認錯修改。對此，行政院長卓榮泰29日強調，依照核管法，「現在沒有辦法突破法律現在的規定，去做任何違法的使用」，政府會極力開發綠電，彌補現在各界的需要。此外，根據計算，2030年前新蓋的燃氣電廠及綠能，能滿足未來的用電需求。

針對產業界「用核電」聲浪不斷，卓榮泰說，謝謝各界的提醒，政府在能源政策上要更加地謹慎注意，「不過我們也報告過很多次，關於核三廠的問題，依照現在的核管法，它必須在5年之前就要提出延役的一些相關的措施」，依照核管法，核三廠的一號機已經停役，未來在明年的5月二號機也必須停下來，這個是法律的規定。

卓榮泰強調，在這個法律規定之下，「我們現在沒有辦法突破法律現在的規定，去做任何違法的使用」，所以政府目前最大努力的方向，仍然是在發展多元的綠能，例如最近核三廠二號機在大修期間，風力、光電都發揮了相當大的功能；其他在水力、地熱其他各方面，政府也在極力的開發，希望用多餘的綠能來彌補現在各界的需要。

卓榮泰說，經過合理跟詳細的計算，2030年以前新蓋的燃氣電廠，以及多元綠能的發展，仍然是足夠台灣現在面臨半導體、AI的高量的使用電量，「這個現在跟台電對這個努力的方向是不變的」。