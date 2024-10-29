共下來講客！花蓮表揚模範客語家庭　55組家庭獲獎

▲▼花蓮縣政府鼓勵在家中傳承客語並推廣於社會上有卓越貢獻的家庭，共有55組客語家庭獲獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了提升家庭對客語的傳承與使用，花蓮縣政府於去年開始推動客語家庭募集，並於27日辦理模範客語家庭表揚典禮，鼓勵在家中傳承客語並推廣於社會上有卓越貢獻的家庭，共有55組客語家庭獲獎。

隨著現代社會快速變遷，語言的傳承面臨著諸多挑戰，為了提升家庭客語的傳承效率，花蓮縣政府依據客家委員會相關計畫，積極推動客語家庭成員在日常生活中使用客語的頻率，以促進客語的有效傳承。透過辦理表揚典禮也激勵更多家庭參與客語的學習與實踐，讓客語成為家庭交流不可或缺的一部分。

客家事務處處長潘乾鑑指出，獲獎的模範客語家庭是傳承客語的出色榜樣，每一個模範家庭的背後，都有著感人的故事與不懈的努力，大家的努力不僅豐富了自身的文化生活，也為客語傳承帶來了正面的影響。家庭是語言學習的開端，希望透過各項客語課程及活動增加家庭接觸客語的機會，藉此鼓勵孩子和家長們在家庭中提高使用客語的機會，歡迎更多家庭「共下來講客」。

花蓮縣政府持續推動客語及客家文化傳承，除辦理客語認證課程、實施幼兒客語沉浸式教學等，更積極培養客語師資及語言推廣人才，致力於為縣民提供更完整的客語學習資源及管道，將客語融入學校、社區並走進家庭，透過家庭的力量，讓客語和客家文化在新一代的生活中不斷延續，生生不息。