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發掘花蓮在地魅力！南島藝術與工藝展　50件創作傳承歷史文化

▲▼花蓮縣台灣原住民族文化館「迴響山海間 南島藝術與工藝展」開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣台灣原住民族文化館「迴響山海間 南島藝術與工藝展」開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣台灣原住民族文化館21日辦理「迴響山海間 南島藝術與工藝展」開幕活動，縣長徐榛蔚主持儀式，活動展出近50件由在地工藝術家精心創作的作品，以土地及海洋兩大展區為特色，透過工藝師們多樣但同樣細膩的工藝手法兼具傳統與現代，呈現了獨特的藝術氛圍，並傳達與自然共生的理念。

「花蓮越來越不一樣！」，縣長徐榛蔚表示，本次南島藝術展的素材都取材自花蓮本土，無加工改造的素材更有溫度，更能與人連接產生感情，深掘花蓮這塊土地的深度、寬度與廣度。科技越發達越需要反璞歸真，渴望心靈上的平靜以及充實。花蓮縣政府近年大力推動有形及無形藝術的文化，除了保存傳統族語及藝術外，也希望將傳統轉型創新，讓現代社會更有溫暖、色彩以及文化。

▲▼花蓮縣台灣原住民族文化館「迴響山海間 南島藝術與工藝展」開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「迴響山海間 南島藝術與工藝展」，展示來自花蓮豐濱鄉的Lala Ban噶瑪蘭族新社香蕉絲工坊提供了18件作品，其中包括由工藝師嚴玉英為2024年巴黎奧運開幕式打造的運動員配件-腰帶和鞋面，這不僅是對中華健兒的祝福與平安，也向國際展示了香蕉絲編織的精湛技藝。

▲▼花蓮縣台灣原住民族文化館「迴響山海間 南島藝術與工藝展」開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，本次南島藝術展的素材都取材自花蓮本土，無加工改造的素材更有溫度，更能與人連接產生感情。

此外，纖維藝術創作者陳淑燕老師及竹藤編工藝師杜瓦克·都耀（Tuwak Tuyaw）的作品也在展覽中大放異彩，淑燕老師在臺灣南島文化推廣中扮演了重要角色，結合噶瑪蘭族杜瓦克·都耀（Tuwak Tuyaw）老師的傳統魚筌（Sanku），展現了南島文化樹皮布及竹藤編的獨特風貌。花蓮縣政府原藝百工之一陶藝家李玉英（Afo' Olaw）老師也貢獻了6件作品，讓觀眾深入理解原住民族工藝的可貴。

▲▼花蓮縣台灣原住民族文化館「迴響山海間 南島藝術與工藝展」開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼工藝師嚴玉英為2024年巴黎奧運開幕式打造的運動員配件-腰帶和鞋面，向國際展示了香蕉絲編織的精湛技藝。

參展藝術家們紛紛表示，這些作品不僅是手工藝的展現，更是文化和歷史的承載，期待能夠透過展覽，讓更多人了解原住民族的藝術和世界觀，並且希望未來能持續有更多的機會交流合作。

花蓮縣政府原民處表示，臺灣是南島語系分布最北部的地區，幾千年來受到山與海的洗禮，孕育出豐富且多元的文化。正好花蓮同時包含山與海的環境，集結了不同的族群，造就了文化的美麗，縣府對原住民族藝術及文化的傳承高度重視，同時也透過南島極境計畫，通往南島民族國家進行合作與連結，因為花蓮縣南島的故鄉，擁有最美麗的族群文化底蘊，而藝術不僅是美的表現，更是思想、歷史與自然共生理念的傳遞。縣府會持續推動並支持原住民族文化的保存與推廣，並協助創新工藝，發展文化產業，讓文化能夠走向世界。

▲▼花蓮縣台灣原住民族文化館「迴響山海間 南島藝術與工藝展」開幕。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本展覽用多元的創作手法、材料，展現臺灣原住民族在文化上波光粼粼的豐富文化內涵，並凝聚藝術能量匯聚，更強調文化與自然的緊密聯繫，呼籲民眾共同維護這份珍貴的文化根基。期待透過沉浸式的觀展體驗，直接感受將能在山與海之間，感受南島故鄉的獨特頻率。

「迴響山海間 南島藝術與工藝展」展期至12月21日，期待吸引各界人士前來參觀，一起探索南島民族的藝術文化與工藝精髓。

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