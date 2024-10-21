搶救南市大火　攝影師捕捉消防員堅毅背影獲獎

▲台南市東區市民賴鵬程先生，持相機將整個消防員滅火的過程，完整地紀錄下來，並於今年台南舉辦美展攝影比賽，將這套相片投稿，榮獲評審一致青睞獲得入選。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區市民賴鵬程先生，2023年回台南掃墓時，適逢崇德路夜間發生大火警，觀看著打火英雄，英勇滅火的過程，內心湧起深深的感動與佩服，於是拿起相機，將整個消防員滅火的過程，完整地紀錄下來，並於今年台南舉辦美展攝影比賽，將這套相片投稿，榮獲評審一致青睞，獲得入選。

賴鵬程先生表示，這是去年發生在故鄉的一場火警，剛好遇上，順手拍得下來，今年拿它來參加台南美展比賽，幸運得獎，我覺得這些照片，對於消防局英勇的兄弟姊妹，有紀念價值，尤其是看到女性消防員的打火精神，實在太佩服了，此入選作品本在市立文化中心展出，賴鵬程先生覺得，若將此作品，置放於消防單位，會比放在家中更有意義，於是決定將作品，捐贈予消防局展示。

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防人員凡火場裡面還有人受困，我們就不管自己多累，儘管大家累癱倒地，臉上疲累不堪，但眼神仍會依舊堅毅，要和大火奮戰到最後一刻，希望把每一場火警趕快把它打下來，感謝賴先生展出的作品，讓市民能體會到消防員的辛苦和危險。

消防局長李明峯表示，感謝賴鵬程先生提供藝術美作，本局仍持續強化消防隊的專業素養和責任感，以確實提升城市的災害應變能力和保障市民的生命財產安全。

市長黃偉哲認為消防工作是體現了對於城市安全的重視，是一項非常具有前瞻性的措施。他指出，保護市民的生命和財產安全，有效降低災害發生的風險本是消防責任，更是為台南市民打造一個安居樂業、幸福宜居城市的重要工作。