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23年表現無懈可擊！展現專業與責任　花蓮曾聖賢獲模範清潔隊員

▲▼曾聖賢專程前往台中，接受環境部次長沈志修親自頒發獎座。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲曾聖賢（右）專程前往台中，接受環境部次長沈志修親自頒發獎座。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮市清潔隊曾聖賢，憑藉23年來的辛勤服務與專業表現，榮獲環境部全國模範清潔隊員表揚。花蓮市長魏嘉彥特別感謝全體清潔隊員，他表示，花蓮市安全、乾淨的市容背後，正是這些守護環境無名英雄的默默付出，恭喜曾聖賢班長獲得此殊榮，花蓮市公所及全體清潔隊員與有榮焉。

日前環境部舉行表揚典禮，曾聖賢專程前往台中，接受環境部次長沈志修親自頒發獎座，返回花蓮後，他也在清潔隊長吳慶展的陪同下，將這項獎項和魏市長分享。

▲▼曾聖賢專程前往台中，接受環境部次長沈志修親自頒發獎座。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，花蓮市清潔隊不論是在環境清潔、清溝疏濬、災後復原等業務上，都備受市民肯定，而一個優秀的團隊中，必定有像曾班長這樣的傑出成員，在掃街、清溝、消毒等日常工作中表現優異，展現高度的責任感與行動力，第一時間為市容環境排除狀況，保障市民的生活品質與安全。

▲▼曾聖賢專程前往台中，接受環境部次長沈志修親自頒發獎座。（圖／花蓮市公所提供，下同）

曾聖賢目前擔任任日班班長，他加入清潔隊的年資已超過23年，擁有多項駕駛執照，從大貨車、抓斗車、清溝車到起重機，操作多種機械無所不精。長期以來，他不僅擔任清溝組長，還對花蓮市44里排水溝的分布與流向了如指掌，在疏浚排水溝時，細心記錄破損情況，提供修繕參考，確保市區免於積淹水的威脅。

▲▼曾聖賢專程前往台中，接受環境部次長沈志修親自頒發獎座。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲曾聖賢目前擔任任日班班長，他加入清潔隊的年資已超過23年。

清潔隊長吳慶展也對曾聖賢的敬業精神表示高度肯定，他指出，精美路曾有一次在冬天夜晚寒流中發生大型路樹倒塌的事件，曾班長接獲通報後，身先士卒帶領同仁立即進行處理，一連奮戰超過四個小時才終於排除狀況，像這樣具專業技術，還兼備領導能力，帶領同仁順利完成各項艱鉅任務的表現可以說是無懈可擊。

對於獲得全國表揚，曾聖賢靦腆的表示很榮幸，以後還要持續精進。他也提及，曾媽媽在退休前也是一名清潔隊員，所以不管是孩子與家人們對他時常因業務需要隨時待命出勤已經習慣，但也是這份使命感驅使他把工作做到最好。

為了向基層清潔人員致敬，環境部將每年的10月25日訂為「清潔隊員節」，魏嘉彥表示，清潔隊颱風期間不畏艱辛危險，頂著強風驟雨維護市景街道安全，或是在震災、火災過後協助清理災後環境，這樣的身影值得大家的肯定，若市民朋友有見到正在值勤中的清潔隊員，可以多給予鼓勵，感謝他們的辛勞付出。
 

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