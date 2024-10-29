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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭爆密會沈慶京收政治獻金　黃珊珊出面：連合法的都被說是賄款

▲民眾黨立委黃珊珊質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃珊珊質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨立委黃珊珊遭爆涉收威京集團員工的人頭政治獻金，且與台北市議員應曉薇開過便當會的黃珊珊，還在市府與威京總部集團主席沈慶京及鼎越開發前董事長朱亞虎密會。對此，黃珊珊已發出聲明，稍早則出面表示，政治獻金都是公開且如實申報的，所以不需要去含沙射影或故意隱射，至於所謂密會並不可能，「在台北市政府我的副市長辦公室，都有7、8位的秘書做在外面」。

黃珊珊議場前受訪時說，政治獻金有政治獻金法的規範，她的款項有沒有任何不法，還是要請爆料的媒體提出證據，不要用含沙射影、連連看的方式。現在沒有違法，所以媒體故意去說她收賄，本來要找不明資金，但現在連合法的政治獻金都說是賄款。

黃珊珊也提到，在台北市政府她的副市長辦公室，不可能有所謂的密會，因為都有7、8位的秘書在外面，且拜會跟密會是兩回事，朱亞虎是以前市府的官員，他到市府拜會，然後會到辦公室來打個招呼，這個是很正常的事，她已經忘記當時的狀況，因為各位還記那時候正是防疫的期間，工作非常的忙碌，但是重點是她沒有做任何不法的事，

黃珊珊更強調，所有的相關資料都是可受公評，被外界關注的便當會，是因為她是府會總聯絡人，負責議會所有的聯絡工作，所以議員只要到市府的便當會，除非她有其他重要的會議，或者是生病，否則她一定都在，「我參加過數十場的便當會」。

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