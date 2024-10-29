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柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝

民眾黨主席柯文哲因黃珊珊等舊屬未被約談及許芷瑜通緝，遭聲請延押。

▲民眾黨主席柯文哲因黃珊珊等舊屬未被約談及許芷瑜通緝，遭聲請延押。

圖文／鏡週刊

檢廉偵辦京華城貪汙弊案聲請延押民眾黨主席柯文哲，理由特別點出柯台北市長任內舊屬尚未傳訊到案，檢方所指的舊屬，極可能是民眾黨立委黃珊珊及柯的前心腹蔡壁如。

本刊調查，沈慶京的心腹朱亞虎除認罪坦承行賄柯文哲外，也被查出2017年起即密集找蔡壁如喬京華城容積率，2020年更與沈慶京及柯文哲上午在市長室密會，下午就找黃珊珊洽談，黃後來還收取威京集團的人頭政治獻金，目前柯文哲另有18筆收賄金流曝光。

民眾黨立委黃珊珊被指在副市長任內與沈慶京會面，面臨遭約談。

▲民眾黨立委黃珊珊被指在副市長任內與沈慶京會面，面臨遭約談。

沈慶京2020年與柯文哲密會，確認京華城容積率保底560%並往672%方向走後，即由7名員工匯款210萬元給民眾黨政治獻金專戶行賄，本刊進一步比對相關政治獻金申報，發現黃珊珊2018年參選市議員期間，曾收受威京集團所屬中華工程子公司中工機械20萬元政治獻金，另在沈柯會面後，由中工保全經理高銘鴻及威京會計陳慧玲，在2022年至204年縣市長選舉與總統大選期間，共拆18筆、捐80萬2,000元給柯文哲、黃珊珊、邱臣遠及陳琬惠等人，其中，黃珊珊2次各收2萬元及8萬元共10萬元。

民眾黨前立委陳琬惠（左）及新竹市代理市長邱臣遠（右）曾收威京集團的人頭政治獻金。

▲民眾黨前立委陳琬惠（左）及新竹市代理市長邱臣遠（右）曾收威京集團的人頭政治獻金。

沈慶京的心腹朱亞虎已坦承210萬元是沈行賄柯的款項，至於其他員工充當人頭匯給柯文哲、黃珊珊等人的80萬餘元，他僅坦承知情，卻不願說明前因後果，是否有對價等行、收賄嫌疑，仍有待檢廉進一步查明。

威京集團主席沈慶京遭羈押後行使緘默權，並反控被迫害，已遭聲請延長羈押二個月。（翻攝李天鐸軍事論壇臉書）

▲威京集團主席沈慶京遭羈押後行使緘默權，並反控被迫害，已遭聲請延長羈押二個月。（翻攝李天鐸軍事論壇臉書）

知情人士指出，新的80萬餘元金流應是沈與柯的對價，黃珊珊與柯文哲都曾參與京華城案便當會，卻於2022年8月、10月收受威京集團人頭之政治獻金，「如果是合法的獻金，按正常程序為之就好，何必大費周章利用人頭捐贈？」過程不僅啟人疑竇，若涉對價，恐涉及《貪污治罪條例》違背職務收賄罪；至於邱臣遠及陳琬惠初步排除捲入京華城案，至多僅誤收贓款，應不致有法律責任。

隨著相關事證逐一解密，柯文哲的罪名也由原本的《貪污治罪條例》圖利罪，升高為收賄罪，加上黃珊珊及蔡壁如也被朱亞虎咬出涉案，除黃疑收沈慶京假的政治獻金外，民眾黨的政治獻金專戶更有逾300筆可疑獻金，可能是沈化整為零的賄款，入帳後再由木可公司、新故鄉智庫協會或眾望基金會，洗錢移往柯與貼身帳房橘子許芷瑜管理的其他帳戶或處所，這部分也有待追查。


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