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黃珊珊密會沈慶京　捲京華城案角色曝光

黃珊珊在柯文哲第二任市長時出任副市長，曾參與京華城便當會陳情案3次。

▲黃珊珊在柯文哲第二任市長時出任副市長，曾參與京華城便當會陳情案3次。

圖文／鏡週刊

「市長時期之舊屬及相關證人尚未傳喚。」台北地檢署25日發布新聞稿，載明聲請延押柯文哲的理由，提及的舊屬及相關證人除都發局多位承辦人員，本刊調查，這應該包括2名大咖，即2020年後陪柯與市議員應曉薇召開3場便當會的副市長黃珊珊，與曾在市府與朱亞虎會面的蔡壁如。如今，收賄5,190萬元的應，已在29日遭法官裁定延押2個月，與應開過便當會的黃，甚至在市府與沈及朱密會，讓她難以置身事外。

沈慶京2020年與柯文哲密會，確認京華城容積率保底560%並往672%方向走後，即由7名員工匯款210萬元給民眾黨政治獻金專戶行賄，本刊進一步比對相關政治獻金申報，發現黃珊珊2018年參選市議員期間，曾收受威京集團所屬中華工程子公司中工機械20萬元政治獻金，另由中工保全經理高銘鴻及威京會計陳慧玲，在2022年至204年縣市長選舉與總統大選期間，共拆18筆、捐80萬2,000元給柯文哲、黃珊珊、邱臣遠及陳琬惠等人，其中，黃珊珊分2次收到共10萬元。

民眾黨立委黃珊珊被指在副市長任內與沈慶京會面，面臨遭約談。

▲民眾黨立委黃珊珊被指在副市長任內與沈慶京會面，面臨遭約談。

沈慶京的心腹朱亞虎已坦承210萬元是沈行賄柯的款項，至於其他員工充當人頭匯給柯文哲、黃珊珊等人的80萬餘元，他僅坦承知情，卻不願說明前因後果，是否有對價等行、收賄嫌疑，仍有待檢廉進一步查明。

知情人士指出，朱亞虎遭收押後已坦承為了爭取京華城容積率，2107年曾寫信給柯的心腹蔡壁如，並多次面訪，希望經由蔡引介柯與沈慶京會面，但一直卡關，案子也沒進度。

沈慶京的心腹朱亞虎坦承，從2017年起，就找上蔡壁如陳情。

▲沈慶京的心腹朱亞虎坦承，從2017年起，就找上蔡壁如陳情。

直到柯當選連任，找來黃珊珊擔任副市長、李文宗任捷運公司董事長，朱亞虎仍不放棄，除繼續找蔡壁如喬，另向黃珊珊及李文宗陳情，沈對朱的「努力」大為讚賞，曾親口對他說：「你做得很好！」朱為此更加賣命，2020年初告訴李文宗及蔡壁如：「沈慶京要金援支持台灣民眾黨。」深受重用的朱，後來還出任鼎越開發董事長，但他曾表示，自己是沈的人頭，鼎越公司一切決議，都要沈簽字才算數。

蔡壁如原本是柯文哲的心腹，沈慶京曾透過朱亞虎向她陳情京華城案。

▲蔡壁如原本是柯文哲的心腹，沈慶京曾透過朱亞虎向她陳情京華城案。

2020年2月底，朱帶著沈與柯文哲及彭振聲會面，剛創黨到處喊窮的柯與沈密會後，雙方達成相互幫忙的共識，當天上午朱、沈在市長室與柯、彭密談，下午兩人即拜會黃珊珊，此舉也印證黃在京華城案並非局外人。

朱認罪並證實沈柯密會後，沈即親口交辦他，找7位威京集團員工以「假政治獻金、真賄款」的方式，捐210萬元給民眾黨，以對柯表達善意，如今，從朱的供詞及金流證實，黃珊珊也捲入「假政治獻金、真賄款」案，2022年8月起收到10萬元威京集團人頭獻金，相關事證成了柯與沈期約及交付賄賂的違背職務行收賄鐵證，也讓黃珊珊、蔡壁如在京華城案中的角色浮現，2人未來也可能會遭檢廉訊問。

柯、沈與沈、黃在市府密會後，沈慶京向幕僚表示，滿意與柯見面的結果，當時有數名市府公務人員直擊沈到市府拜會，已陸續作證說明當時的情形，朱亞虎也證實確有柯沈及沈黃會。


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