　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲案屢遭爆料被酸「偵查大公開」　最高檢察署要查了

▲▼(加碼版)北檢提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲北檢偵辦柯文哲案被酸「偵查大公開」，最高檢察署出手要查了。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

北檢持續偵辦柯文哲京華城弊案，然而卻有週刊、名嘴不時曝光偵查消息，引發外界質疑檢察官洩露案情、違反偵查不公開，立委更為此質詢檢察總長邢泰釗。對此，最高檢察署28日表示，將立法院、媒體報導等資料發交高檢署調查，若查出檢察官違反偵查不公開，違者應承擔法律責任。

最高檢察署28日表示，近日部分媒體報導偵辦柯文哲所涉案件內容，引發立法委員質疑，認為相關人士有違反偵查不公開的嫌疑，各級民意代表、媒體、檢察官等在各大媒體與論壇，表達質疑與關切。

最高檢察署檢察總長邢泰釗表示，偵查不公開是檢察官基本倫理與道德，也是歷次檢察長與檢察官會議及專案會議的集體共識。為落實無罪推定原則，並回應社會各界對偵查不公開的疑慮，最高檢察署25日已將立法委員質詢內容及媒體報導資料，發交台灣高等檢察署「偵查不公開檢討小組會議」，依法查明事實真相。

最高檢察署說，為確保被告受公平審判之權利，檢察官、檢察事務官，司法警察（官）、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人，應確實遵守偵查不公開之規定，違反者應承擔法律責任。

為落實偵查不公開原則及規範，最高檢察署亦函請各檢察機關就檢察官偵辦案件過程、新聞發佈內容與方式、與媒體交流關係及防範違反偵查不公開之具體措施等提供相關改進意見。最高檢察署將綜整研析各方意見後，陳報法務部作為落實偵查不公開原則的改進參考。

最高檢察署最後強調，相關法律從業人員應切實遵守偵查不公開原則，這是基本的法律義務與責任。民眾若發現有違反偵查不公開的具體不法事證，歡迎提供資料檢舉，檢察機關必做好身分保密並依法嚴辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲案屢遭爆料被酸「偵查大公開」　最高檢察署要查了
快訊／桃園男當街侵犯女童！檢方依2重罪聲押禁見
康芮襲台有望放2天颱風假　農民祈禱別來：要割稻了
董仔「曾上心靈課程」！　哽咽認：害怕被拋棄
依依佩佩超狂服裝登典禮　「走光邊緣」嚇壞工作人員
快訊／國3竹南重大事故！「6車連環撞」　至少2人命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲案屢遭爆料被酸「偵查大公開」　最高檢察署要查了

卓榮泰開箱備詢小物！　驚見吉伊卡哇「小八」玩偶

憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

美麗島民調／白營57.5%反感降2.8百分點　藍營39.5%好感漲2.1百分點

美麗島民調／賴清德施政不滿意度38.5%　就任至今增13.2個百分點

板橋「電梯大怒神」釀2傷 　民進黨議員轟「萬聖節新北市最恐怖」

台申請CPTPP關鍵年　李彥秀獻策「以兩岸三地同時加入」最可行

超思蛋陳吉仲列被告　楊瓊瓔籲「檢調別打假球」：還全民真相

藍議員轟邁團隊給無效資料　高市府斥抹黑：若違法歡迎檢舉

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

柯文哲案屢遭爆料被酸「偵查大公開」　最高檢察署要查了

卓榮泰開箱備詢小物！　驚見吉伊卡哇「小八」玩偶

憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

美麗島民調／白營57.5%反感降2.8百分點　藍營39.5%好感漲2.1百分點

美麗島民調／賴清德施政不滿意度38.5%　就任至今增13.2個百分點

板橋「電梯大怒神」釀2傷 　民進黨議員轟「萬聖節新北市最恐怖」

台申請CPTPP關鍵年　李彥秀獻策「以兩岸三地同時加入」最可行

超思蛋陳吉仲列被告　楊瓊瓔籲「檢調別打假球」：還全民真相

藍議員轟邁團隊給無效資料　高市府斥抹黑：若違法歡迎檢舉

黑豹旗／玉里敲安卻因顏色違規遭沒收　白河：沒有安打不會檢舉

黑豹旗／長傳本壘雙殺美技　白河中外野林立崴：回去一定看重播

快訊／桃園男當街侵犯女童！檢依「2重罪」聲請羈押禁見

台灣旗艦動能50指數　即時指數今日上線

HYBE內部報告曝光！批其他偶像「醜得嚇人」　議員：態度令人擔憂

柯文哲案屢遭爆料被酸「偵查大公開」　最高檢察署要查了

黑豹旗／秦琮恩先發6局103球好投　率白河擊退玉里晉級8強

U19籃球聯盟熱戰　引爆Rangers陳寅泰自責淚灑球場

打手槍射出血「4原因」！醫：蠻多人遇到　超過1個月小心

卓榮泰開箱備詢小物！　驚見吉伊卡哇「小八」玩偶

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

政治熱門新聞

柯文哲收押近2個月　鍾沛君看「外觀變化」：他心裡素質很強

民眾黨活動6000人高舉「柯文哲面具」

美麗島民調／賴清德施政不滿意度38.5%　就任至今增13.2個百分點

公務員被逼買單18K餐費又扛罪！　監察院糾正羅東鎮公所

國改幾乎全違憲　周萬來嘆：擴大限縮立法權

張啓楷控他害周萬來摔倒在地　郭國文反擊：最好去換一下眼鏡

中國要瓜地馬拉認清大勢　外交部：台瓜邦誼不容他國置喙

曝陳佩琪簡訊　昌再爆：柯曾稱可被犧牲

「藐視國會罪」違憲！　林濁水酸大法官：太陽從西邊升起了

表態角逐2026高雄市長？林岱樺全說了

憲法法庭解散國會？　藍委：乾脆修憲讓賴清德當皇帝

轟政府「下三濫手段」要押柯文哲　館長怒吼「賴清德放人」

周萬來不認同議事有瑕疵　鍾佳濱怒：我也沒有你的辦法

預測柯一定被延押　昌：法官同一人

更多熱門

相關新聞

即／京華城案收賄4740萬　應曉薇再延押2個月

即／京華城案收賄4740萬　應曉薇再延押2個月

國民黨台北市議員應曉薇涉於京華城改建案中，收取威京集團主席沈慶京賄賂4740萬元並利用職權護航提高容積率，雙雙被羈押禁見至今，台北地檢署日前聲請延押2人，台北地院上周開庭調查後，今（28日）於押期屆滿前夕，先行裁定應曉薇延押2個月，可抗告，至於沈慶京延押聲請，台北地院將在明天做出裁定。

即／「沈慶京病情嚴峻」律師抗告求停押！　高院駁回確定

即／「沈慶京病情嚴峻」律師抗告求停押！　高院駁回確定

京華城案　北院下午召開彭振聲延押庭

京華城案　北院下午召開彭振聲延押庭

京華城停工太久恐地層下陷？蔣這樣說

京華城停工太久恐地層下陷？蔣這樣說

柯文哲收押近2個月　鍾沛君看「外觀變化」：他心裡素質很強

柯文哲收押近2個月　鍾沛君看「外觀變化」：他心裡素質很強

關鍵字：

柯文哲京華城偵查不公開

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

各國最新路徑「萬箭穿心」！周四深夜登陸台東　颱風假2天有機會

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

女兒遭侵犯　母轟龜山警：一直說希望能和解

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面