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盧秀燕、蔣萬安簽署中捷藍線合作備忘錄　雙城聯手再創新篇章

▲盧秀燕、蔣萬安簽署中捷藍線MOU，雙城聯手再創新篇章。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者黃稜涵／採訪報導

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安共同簽署台中捷運藍線合作備忘錄，兩市攜手開啟捷運建設新篇章。台中捷運從綠線到藍線，台中與台北再度合作好事成雙，透過共享經驗，創造雙贏局面。

▲中捷藍線MOU。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安共同簽署台中捷運藍線合作備忘錄。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

▲中捷藍線MOU。（圖／記者謝婷婷攝）

台中市長盧秀燕指出，「台中市是全國第二大城市，但是台中汽車數量是全國最多，有110萬輛的汽車，因此這幾年有交通壅塞的問題，所以我們迫不及待要興建捷運。我們這次跟台北市政府的合作，是要請他們繼續給我們諮詢和指導，因為未來台中捷運會是自己規劃自己蓋，但怎麼樣能夠蓋得又快又好，就要請台北市政府給我們指導和幫忙」。

▲中捷藍線MOU。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼台中市長盧秀燕指出，台中捷運未來是自己規劃自己蓋，要請台北市政府幫忙指導，才能夠蓋得又快又好。

▲中捷藍線MOU。（圖／記者謝婷婷攝）

台北市長蔣萬安表示，「台北、台中簽署MOU合作備忘錄，不只是在捷運工程的建設，未來在很多的領域，台北跟台中都會持續緊密的合作，就如同秀燕市長跟萬安一樣情同姊弟，會越來越緊密，所以就從今天台中捷運藍線開始，我們相信都可以帶動地方整體的發展，帶給市民更好的生活品質」。

▲中捷藍線MOU。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台北市長蔣萬安表示，台北跟台中的合作就像秀燕市長跟萬安一樣「情同姊弟」，會越來越緊密。

台中捷運藍線串連8個行政區，沿途經過53個里，未來將連接台中港與台中火車站，貫穿海線到市區，未來通車之後，將會有75萬人口受惠，台中市交通局長葉昭甫說明，「明年我們編了88億的預算給台中捷運藍線，市議會目前在審查當中，而台中市除了成立獨立的捷運工程局，更希望傳承台北市的經驗，加速台中各條捷運的推動」。

▲中捷藍線MOU。（圖／記者謝婷婷攝）

▲台中市交通局長葉昭甫說明，明年編列88億的預算給台中捷運藍線。

市民期待已久的台中捷運藍線，預計明年正式動工，台中市府已經成立捷運工程局，將引入台北捷運工程局豐富經驗，提升中捷工程效率，也少走點冤枉路，一步步朝捷運大台中邁進。

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