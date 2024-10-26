鼎越不放棄20%容獎　蔣萬安：不予施工勘驗已達實質停工效果

▲蔣萬安參加台北市立動物園建園110周年慶生活動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

針對京華城停工與否一事，台北市副市長李四川日前喊話起造人「鼎越開發公司」自行把20%容積獎勵拿掉，創造三贏局面，但鼎越總經理陳文可昨（25日）到建管處說明，表示一切依規定辦理，也就是沒有要主動辦理變更設計的意思。對此，市長蔣萬安說，市府會依法行政，鼎越施工到一個階段後就不予施工勘驗，達到實質停工的效果。

蔣萬安說，當時呼籲鼎越能夠主動將爭議的20%容積獎勵申請拿掉的話，當然就可以平息各界的爭議跟紛擾，同時也能確保京華城周邊的整體的安全，「現在鼎越它有自己考量，那沒有來主動申請，拿掉這爭議的20%容積獎勵」。

蔣萬安強調，市府的立場仍然一貫就是依法行政，所以接下來鼎越施工到一個階段後就要來報勘驗，市府就不予施工勘驗，那後續如果不來報勘驗而繼續施工的話就是勒令停工，「依法行政也已經達到實質停工的效果」。

記者接著問，若最後法院更裁，沒有要扣押土地，市府是否已做好因應措施？蔣萬安重申，「我想我們就是依法行政」，所以後續如果法院更裁，還是一樣，鼎越有他們的權利，市府就是依照相關的程序來走，「目前法院是還沒有更裁，那沒有更裁之前我們就是不予施工勘驗」。

至於有議員認為市府、市長的態度，應該要更強硬一點？蔣萬安強調，市府堅定的立場就是依法行政，這就是展現一個堅定而且有魄力，不受各界的干擾而堅持遵守法律。