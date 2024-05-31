公路局機車筆試新增危險感知影片　受測者還原真實道路交通情況

▲▼ 機車駕照筆試6月5日起新增危險感知影片試題 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為提升機車駕駛人於道路上的危險感知能力，交通部公路局自今(113)年6月5日起，於機車筆試新增危險感知影片試題，題庫計109題，由「機車危險感知教育平台」影片出題。該影片採第一人稱實境道路拍攝，真實還原道路交通情況，受測者作答時更能身歷其境沉浸於其中，讓機車筆試不再是紙上談兵。

嘉義區監理所表示，此次新增危險感知影片試題為隨機抽選，計選擇題5題，每題2分，筆試總數題則仍維持50題，及格分數85分。試題內容呈現道路上常見的風險及正確的因應方式，讓考生充分理解真實路況要如何安全駕駛，以期降低交通事故發生，提升機車騎士安全。

嘉義區監理所指出，5月23日起監理服務網線上模擬考已新增危險感知試題，該模擬考系統提供有8國語言筆試及10種語音口試(外加臺語、客語)，考生可於應考前多加利用該系統(https://reurl.cc/YVx74n)，熟悉筆試作答操作。

所長黃萬益特別提醒，預約6月5日後的機車筆試考驗，仍須先至「機車危險感知教育平台」完成體驗才能網路報名，透過教育平台與筆試測驗相結合的政策，強化機車受測者危險感知應變能力，更能瞭解用路環境的危險因子，感謝大家的配合。