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男大生發工作趣文「多嘴回1句」被資遣！SUBWAY還原真相喊冤

▲▼SUBWAY新品「秘醬烤雞腿堡」上市。（圖／記者湯興漢攝）

▲SUBWAY遭控無故資遣員工喊冤。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

「SUBWAY」中原店近日遭一名離職男員工控訴，表示因在社群平台發表工作言論被店長看到後卻慘被資遣，該貼文引來萬人瀏覽，引發不小熱議。對此，業者喊冤還原「資遣真相」，表示與加盟主了解事件原委後，該員工是因出缺勤、工作態度不服管理標準才予以解僱，並強調有依照勞基法給予資遣費用。

一名男大生25日在Threads上發文透露，自己先前發表了一篇在SUBWAY工作的趣文，不料該貼文被店長看到，「喜獲一個資遣處理。」有網友詢問資遣理由，男大生指出是因有留言寫說店員動作很慢，「我回覆他說因為人流動率比較高，大家都還在學習。」還被店長怒斥：「誰給你的勇氣自己回覆，你以為你是誰啊？」

男大生更直言：「我覺得身正不怕影子斜，我從來沒有說過他對我很差或怎麼樣，我只有說過我累的跟狗一樣。」認為自己在個人社群平台分享工作日常，卻被用這種方式辭退，「我自己覺得不太合情合理 ，但沒關係我願意聽所有人的想法。」貼文一出掀起不小風波。

對此，SUBWAY回應表示：「經與加盟主了解事件原委，該名員工在出缺勤及工作態度上皆不符管理標準，因此予以解雇，並依照勞基法執行資遣，包含提供遣散費用。」

業者也還原資遣真相，透露該名男大生為工讀生，9月9日到職，並在10月25日被解僱，加盟主無奈出面解釋，該位男大生出缺勤狀況不理想，原排定5點上班，會在2至3點左右臨時說不能來，再來是上班學習態度不佳，經規勸仍無法改善，無法達到標準才決定資遣。

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