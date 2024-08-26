必勝客開賣「屋馬燒肉比薩」！爽嗑5盎司厚切牛+彈牙干貝

▲「必勝客X屋馬燒肉」推出超狂聯名「月見五盎司菲力比薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

中秋節快樂！人氣速食品牌「必勝客」驚喜攜手台中燒肉扛霸子「屋馬燒肉」，推出超狂聯名「月見五盎司菲力比薩」，選用厚實厚切菲力牛、鮮美干貝海陸雙主餐搭配果香燒肉醬，完美還原道地日式燒肉風味；更把中秋打卡夯品「大月亮圈圈」搬出來，8月27日起限量開賣。

▲「月見五盎司菲力比薩」吃得到5盎司厚切菲力牛搭配多汁干貝。

「必勝客X屋馬燒肉」聯手推出海陸雙饗宴「月見五盎司菲力比薩」，選用5盎司厚切菲力牛搭配秘傳日式果香燒肉醬，再結合多汁干貝、月見切達白玉以及新鮮蔬果等料，打造多層次豐富口感，8月27日於全台300家門市開賣，至9月9日前可享外帶單點特價459元，搭配副食套餐價599元，數量有限、售完為止。

▲一人獨享「菲力干貝奢華獨饗套餐盒」限量1萬組。

加碼限時推出「菲力干貝奢華獨饗套餐盒」，一人就能享用「菲力干貝個人比薩」搭配黃金薯瓣、黃金雞軟骨、巧克力QQ球等副食及飲料，其中，菲力干貝個人比薩同樣使用厚切菲力牛、干貝、鮮蝦、魷魚等海陸配料結合酸甜果香燒肉醬，最後加上濃郁起司點綴，每一口都超滿足，售價249元，限量10000組。

▲中秋打卡聖品「大月亮圈圈」也重磅回歸。

除外，超夯中秋打卡聖品「大月亮圈圈」也重磅回歸，比薩打造成獨特的圓圈月亮造型，結合濃郁莫札瑞拉起司，牽絲芝心罪惡爆表，8月27日起至9月17日於PK APP限時開搶，單點199元。

▲SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」回來了；加碼吃全新「麻辣雞柳堡」。（圖／記者蕭筠攝）

另，SUBWAY去年一上市熱賣到缺貨的「青花椒雞腿堡」宣布重磅回歸，以整塊火烤過多汁雞腿肉佐以青花椒，再搭配自選新鮮蔬菜，口感紮實帶有香麻滋味，大口咬下超滿足。

同步推出全新「麻辣雞柳堡」，嚴選鮮嫩雞柳條拌製特調麻辣粉，入口就能吃到微麻辣風味，建議搭配美乃滋或鄉村醬更能中和辣度帶出微辣口感。以上2款潛艇堡於8月28日起至11月12日限時開賣，6吋售價皆為145元，期間限定售完為止。