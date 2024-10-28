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國會改革幾乎違憲　傅崐萁稱「戰到底」：不歡迎賴清德國情報告

▲▼立院國民黨團總召傅崐萁帶領黨籍立委針對閹割立法權的釋憲案召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲傅崐萁帶領黨籍立委針對閹割立法權的釋憲案召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府等4個憲政機關針對國會改革相關法案聲請釋憲，憲法法庭25日判決大部分違憲。國民黨團總召傅崐萁今（28日）率領一眾藍委於立法院召開記者會，痛批總統賴清德讓中華民國打回大清帝國，憲法法庭完全淪為東廠閹割中華民國人民權利，讓國會重回18世紀，並堅稱國民黨絕不屈服，會堅持所有民主價值奮戰到底，不會屈服在賴清德淫威下，同時也不歡迎賴清德赴立院國情報告，「不詢答的話在家寫臉書跟直播就好，不用來立法院做政令宣導！」

傅崐萁表示，10月25日是光復節，是慶祝人民重回中華民國懷抱，這個歡欣鼓舞日子，憲法法庭第9號判決卻把台灣的民有、民治、民享的共和國再次打回大清帝國，也看到憲法法庭這些綠色大法官終於現形，完全甘為東廠閹割中華民國人民權利，讓國會重回18世紀。

傅崐萁續指，看到英國在1689年正式有國會聽證調查權，法國跟美國在1789年也有，義大利、德國跟韓國也在二次戰後成為健全國會，讓國會有能、人民有權，國會可以伸張國民權益，但憲法法庭9號判決卻正式把中華民國再次打回到滿清帝國。

「再次強調113年10月25日，就是中華民國的民主國恥日，因為有這15位不知廉恥大法官，把台灣打回賴皇親臨的登基典禮，賴皇帝正式登基，閹割所有民主國家該有的權利」，傅崐萁強調，國民黨絕不屈服，在民進黨攻擊之下堅守國會尊嚴，4次院會嚴守國家價值，讓聽證調查權三讀通過，雖然今天被賴清德皇帝的大法官閹割所有人權利，但還是會堅持所有民主價值奮戰到底，不會屈服在賴清德淫威下。

傅崐萁批，這次判決是全世界的名勝古蹟、歷史奇觀，基本的聽證權、調查權被判違憲，全世界看中華民國還是民主國家嗎？民進黨鋪天蓋地用國家資源洗腦人民，而國民黨雖然一無所有，但有伸張正義的志氣，一定奮戰到底！

傅崐萁也提到，大法官113年憲判8號，讓中華民國所有死刑不再發生、實質廢死，極惡之行才能一致判決死刑，台灣這塊土地的婦孺、家人跟孩子們要怎麼在社會上面對無止盡的暴力跟犯罪？因為不會被判死，隨機擄人、暴力勒索層出不窮，最近又有命案，都是因為在大法官打亂民主，讓台灣會成為民主國家的棄嬰。

最後，傅崐萁重申，國民黨會堅持原則奮戰到底，對於總統賴清德得意洋洋的表示要來國情報告，國民黨嚴正表達，套用民進黨總召柯建銘所說過的，不詢答的話在家寫臉書跟直播就好，不用來立法院做政令宣導！不歡迎無知、無恥的總統來報告。不管未來流多少汗、吃多少苦、多少撞擊，國民黨都會以民為本，堅持民主價值，奮戰到底絕不屈服，為中華民國2300萬人加油。
 

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