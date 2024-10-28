國會改革幾乎違憲　傅崐萁稱「戰到底」：不歡迎賴清德國情報告

▲傅崐萁帶領黨籍立委針對閹割立法權的釋憲案召開記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統府等4個憲政機關針對國會改革相關法案聲請釋憲，憲法法庭25日判決大部分違憲。國民黨團總召傅崐萁今（28日）率領一眾藍委於立法院召開記者會，痛批總統賴清德讓中華民國打回大清帝國，憲法法庭完全淪為東廠閹割中華民國人民權利，讓國會重回18世紀，並堅稱國民黨絕不屈服，會堅持所有民主價值奮戰到底，不會屈服在賴清德淫威下，同時也不歡迎賴清德赴立院國情報告，「不詢答的話在家寫臉書跟直播就好，不用來立法院做政令宣導！」

傅崐萁表示，10月25日是光復節，是慶祝人民重回中華民國懷抱，這個歡欣鼓舞日子，憲法法庭第9號判決卻把台灣的民有、民治、民享的共和國再次打回大清帝國，也看到憲法法庭這些綠色大法官終於現形，完全甘為東廠閹割中華民國人民權利，讓國會重回18世紀。

傅崐萁續指，看到英國在1689年正式有國會聽證調查權，法國跟美國在1789年也有，義大利、德國跟韓國也在二次戰後成為健全國會，讓國會有能、人民有權，國會可以伸張國民權益，但憲法法庭9號判決卻正式把中華民國再次打回到滿清帝國。

「再次強調113年10月25日，就是中華民國的民主國恥日，因為有這15位不知廉恥大法官，把台灣打回賴皇親臨的登基典禮，賴皇帝正式登基，閹割所有民主國家該有的權利」，傅崐萁強調，國民黨絕不屈服，在民進黨攻擊之下堅守國會尊嚴，4次院會嚴守國家價值，讓聽證調查權三讀通過，雖然今天被賴清德皇帝的大法官閹割所有人權利，但還是會堅持所有民主價值奮戰到底，不會屈服在賴清德淫威下。

傅崐萁批，這次判決是全世界的名勝古蹟、歷史奇觀，基本的聽證權、調查權被判違憲，全世界看中華民國還是民主國家嗎？民進黨鋪天蓋地用國家資源洗腦人民，而國民黨雖然一無所有，但有伸張正義的志氣，一定奮戰到底！

傅崐萁也提到，大法官113年憲判8號，讓中華民國所有死刑不再發生、實質廢死，極惡之行才能一致判決死刑，台灣這塊土地的婦孺、家人跟孩子們要怎麼在社會上面對無止盡的暴力跟犯罪？因為不會被判死，隨機擄人、暴力勒索層出不窮，最近又有命案，都是因為在大法官打亂民主，讓台灣會成為民主國家的棄嬰。

最後，傅崐萁重申，國民黨會堅持原則奮戰到底，對於總統賴清德得意洋洋的表示要來國情報告，國民黨嚴正表達，套用民進黨總召柯建銘所說過的，不詢答的話在家寫臉書跟直播就好，不用來立法院做政令宣導！不歡迎無知、無恥的總統來報告。不管未來流多少汗、吃多少苦、多少撞擊，國民黨都會以民為本，堅持民主價值，奮戰到底絕不屈服，為中華民國2300萬人加油。

