成大醫院舉辦第9屆司法醫學課程　醫學法學深度交流

▲成大醫院於28日、29日舉辦為期2天的第9屆司法醫學課程，台南地院、台南地檢署、雲嘉院檢和橋頭地檢署的法官、檢察官響應熱烈，報名十分踴躍，因考量確保教學品質，開課人數計30名。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

成大醫院於28日、29日舉辦為期2天的第9屆司法醫學課程，司法與醫學的專業交流是成大醫院每年的重要教學活動，自2015年開辦以來，廣受南台灣各司法機關的肯定。今年，台南地院、台南地檢署、雲嘉院檢和橋頭地檢的法官、檢察官響應熱烈，報名十分踴躍，因考量確保教學品質，開課人數計30名。

司法醫學的交流活動經由主題課程、案例討論和臨床實境體驗，引導司法官們深入了解醫療的本質、運作和臨床情境的複雜性，拓展對醫療案件的宏觀視野和精準思維，也增進醫師們理解醫療行為的法律觀點與評價。今年，醫療界有許多全國性共通挑戰，例：護理人力短缺、「醫療事故預防及爭議處理法」上路實施，因此，醫界法界的交流更具意義。

成大醫院李經維院長特別感謝南台灣各司法首長的支持暨司法官們的響應，台南地院沈揚仁院長、台南地檢鍾和憲檢察長專程蒞臨勉勵參加的所屬法官、檢察官，並大力肯定成大醫院賡續辦理交流活動之珍貴意義。