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長榮大學博士班聘王正坤醫師　授課供應鏈管理課程

▲長榮大學經營管理博士班，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師於本學期開課供應鏈管理課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲長榮大學經營管理博士班，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師於本學期開課供應鏈管理課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

長榮大學經營管理博士班，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師於本學期開課供應鏈管理課程，指導博士學生如何管理供應鏈，如何提高供應鏈的韌性，如何讓供應鏈在突發危機當中維持穩定。

王正坤醫師是企管博士，長年在長榮大學企管博士班與成功大學EMBA企管碩士班擔任老師，指導博士生、碩士生，如何把企管理論與實務結合運用。這幾年的全球供應鏈議題不斷，造成海運受阻，物價高漲。從COVID-19新冠肺炎疫情衝擊開始，歷經俄羅斯與烏克蘭戰爭，以色列與哈瑪斯戰爭，葉門民兵攻擊紅海商船，到近期的美國碼頭工人罷工導致貨船無法入港卸貨，每種因素都會造成供應鏈斷鏈，各種貨品缺貨。

▲長榮大學經營管理博士班，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師於本學期開課供應鏈管理課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師指出，美國西岸與東岸的港口，各有特色。美國西岸港口，例如:加州主要處理來自亞洲的貨物，因其地理位置臨近太平洋航線。然而，近年來西岸碼頭工人罷工問題嚴重和西岸港口擁堵，造成貨物無法順利運輸，於是很多企業改由美國東岸港口上岸。美國東岸港口例如紐約，主要連接歐洲和大西洋市場。很多企業放棄美國西岸碼頭，選擇把貨品運到美國東岸，再由東岸碼頭透過鐵路運輸或公路貨運，把貨品運輸到美國各地，稱為多式聯運。但是今年10月，美國東岸碼頭工人罷工要求加薪，恐怕造成供應鏈又再次斷鏈。經過勞資談判之後，港口雇主同意幫碼頭工人加薪，才平息罷工。

▲長榮大學經營管理博士班，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師於本學期開課供應鏈管理課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理、成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理、成功大學附設醫院授課美容醫學。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與16家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市。

▲長榮大學經營管理博士班，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師於本學期開課供應鏈管理課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師表示，美國碼頭工人罷工頻繁，讓台灣企業不斷思考如何面對美國碼頭工人罷工問題。台灣是一個貿易國家，維持穩定且充滿韌性的供應鏈是一個重要課題，對於美國西岸碼頭工人罷工問題，解決對策可以考慮改用東岸或墨西哥灣港口。對於高價值貨物可以採用空運，但是成本會升高。結合鐵路與卡車運輸的多式聯運也是常見的替代方案，以確保貨物能從其他港口迅速運往內陸。美國在地企業必須增加庫存，台灣供應商可以預先從台灣出貨，以應對港口罷工帶來的物流延誤。另外美國港口雇主必須重視勞工權益，才能防止勞工罷工的產生。

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