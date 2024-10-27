台中18歲男開BMW「輾斃行人」　黃健豪轟：大法官還要放縱多少敗類

記者郭運興／台北報導

台中市北屯區今（27日）9時許發生一起嚴重車禍，一名18歲白姓男子駕駛BMW沿北屯路240巷直行時，撞擊50多歲行人，駕駛不但沒停下查看，反而猛踩油門輾過，該男子被逮竟辯稱「不知道發生車禍，也不知道撞到人」。對此，國民黨立委黃健豪表示，台灣的司法單位、大法官，還要放縱多少故意致人於死的社會敗類？既然沒有酒駕毒駕，這是故意致人於死了吧？

根據事發監視器畫面，當時BMW將男行人撞上引擎蓋後沒停下，反而繼續往前開，因此男子從引擎蓋上滾落地面後，當場被捲入車底輾過，滾了好幾圈，BMW則是直接離開現場。警方獲報在事發2小時後逮到肇事駕駛，初步調查，駕駛身分為18歲白姓男子，白男稱車子是租來的，「不知道發生車禍，也不知道撞到人」，表明沒有吸毒或是酒駕，車上只有他1人，而肇事原因警方仍在釐清中。

▼台中BMW撞死行人肇逃，警2小時內逮捕犯嫌。（圖／記者許權毅翻攝）

對此，黃健豪表示，台灣的司法單位、大法官，還要放縱多少故意致人於死的社會敗類？今早台中北屯發生一位居民遭到18歲白姓男子駕駛BMW租賃車撞擊致死的案件，就目前向警方瞭解，肇事者沒有酒駕、也沒有毒駕，宣稱不知道撞死人。

黃健豪指出，監視器畫面，清楚拍攝到這名男子駕駛車輛撞擊死者之後，速度減慢，但依舊往前行駛，前輪及後輪再碾壓死者。

黃健豪強調，既然沒有酒駕毒駕，這是故意致人於死了吧？

▼國民黨立委黃健豪。（圖／翻攝自Facebook／黃健豪）