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中正大學新生陳柏佑克服隔代教養家庭逆境　獲頒慈濟新芽獎學金

▲中正大學學生陳柏佑獲頒慈濟新芽獎學金。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲中正大學學生陳柏佑獲頒慈濟新芽獎學金。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

慈濟基金會頒發新芽獎學金邁入第18年，許縣長親自將獎學金頒發給就讀國立中正大學的學生受獎代表陳柏佑同學，鼓勵他不畏逆境，積極向學的精神，今年南投縣有379名學生獲獎；國立中正大學新鮮人陳柏佑克服隔代教養家庭的弱勢窘境、努力考取理想學校，更積極參與志工服務，成為今年的受獎代表。

慈濟中部地區新芽獎學金頒發活動26日上午於慈濟南投聯絡處舉辦，縣長許淑華親頒獎給陳柏佑；縣議員林儒暘、簡千翔服務處代表，立委游顥服務處主任袁國盛及多位校長也到場觀禮，並擔任頒獎嘉賓。

▲慈濟基金會舉辦新芽獎學金頒發活動。（圖／南投縣政府提供）

慈濟基金會指出，陳柏佑從小就由阿公阿媽扶養，他也保持善良乖巧的品行、認真讀書，沒有讓阿公阿媽操心失望；他知道長輩持家的辛苦，今年高中畢業後原本想就近讀書、不敢填寫外地的國立學校，慈濟志工則鼓勵他先不用考慮費用的問題，如果到外地讀書有困難，基金會一定會幫忙，讓他放心赴嘉義縣就讀中正大學，隨後參與學校的志工社團，希望可以幫助其他需要被幫助的人，慈濟志工更推薦他為新芽人品典範。

許淑華也肯定陳柏佑不畏逆境、積極向學的精神，並勉勵全縣獲得獎學金的379名學生，要以積極的態度面對環境及學習的挑戰，在逆境中積極向學、建立自信和成就感，並懷著感恩的心勇敢追夢、翻轉人生，未來學成也要不忘初心，回饋社會、做學弟妹的表率。 

慈濟基金會表示，新芽獎學金自2007年開辦，包含學習領域獎、進步獎、孝悌獎、全勤獎、特殊表現獎等5項，頒發對象以大專（含研究所）、高中職、國中小學生為主，受新冠肺炎疫情影響一度停辦實體頒發典禮，於去年恢復辦理；基金會強調該獎學金以愛為基礎、以品德為優先，鼓勵勇於面對困境並有優秀學習表現的學生，提升學習動機、積極培養能力與專長，並建立其自信和成就感，期待每位新芽學子都能勇敢逐夢，將來能把善與愛的種子傳遞下去。

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