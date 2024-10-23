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13歲少女長期胸悶！驚見心臟旁超大腫瘤　竟是罕見淋巴癌

▲一名13歲的國中女生，因長期感到胸悶不適至本院急診就醫，檢查後竟發現她胸腔裡長了一個超大腫瘤。(圖門諾醫院提供，下同)

一名13歲的國中女生，因長期感到胸悶不適至醫院急診就醫，檢查後竟發現她胸腔裡長了一個超大腫瘤。(圖門諾醫院提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名13歲的少女，因長期感到胸悶不適至醫院急診就醫，檢查後竟發現她胸腔裡長了一顆超過12公分的腫瘤，且確定為罕見淋巴癌，由於壓迫著心臟，醫療團隊迅速為患者制定治療計畫，盼助她早日恢復健康。

▲一名13歲的國中女生，因長期感到胸悶不適至本院急診就醫，檢查後竟發現她胸腔裡長了一個超大腫瘤。(圖門諾醫院提供，下同)

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電腦斷層顯示紅色箭頭是超過12公分的巨大腫瘤，綠色箭頭是主動脈等大血管。

門諾醫院心臟外科主任黃振銘表示，縱膈腔的腫瘤常見的有胸腺瘤、胸腺癌、畸胎瘤和淋巴癌，多數為惡性。由於這顆腫瘤體積龐大、血流供應豐富，為了確定這顆腫瘤的性質，同時避免手術不慎可能引發的大量出血，醫療團隊採用微創單孔胸腔內視鏡進行切片手術，最終確診這名少女罹患T細胞淋巴癌。

▲一名13歲的國中女生，因長期感到胸悶不適至本院急診就醫，檢查後竟發現她胸腔裡長了一個超大腫瘤。(圖門諾醫院提供，下同)

醫師表示，少女長期胸悶經檢查竟然發現心臟旁超大腫瘤。
 
醫師進一步說，造成淋巴癌的原因很多，包括基因、長期接觸化學物質或輻射、免疫系統功能低下以及病毒感染等。一般來說，淋巴癌的典型症狀包括無痛性淋巴結腫大、反覆發燒、夜間盜汗和體重減輕，但這名少女並未出現典型症狀，反而是因腫瘤壓迫心臟，才導致明顯的胸悶不適。所幸，這類腫瘤的治療主要是全身性的化學治療，並可能搭配放射線或干擾素治療，就有相當大的機會能達到完全緩解，讓病患恢復健康。因此，這名少女不需要再接受進一步的腫瘤切除手術。

▲一名13歲的國中女生，因長期感到胸悶不適至本院急診就醫，檢查後竟發現她胸腔裡長了一個超大腫瘤。(圖門諾醫院提供，下同)

黃振銘醫師強調，胸悶在兒童和青少年中其實並不罕見，當胸悶頻繁發作或症狀持續時，還是還是應該保有警覺心，才能早期發現並積極治療。
 
黃振銘提醒，大部份小朋友或青少年的胸悶是因為肌肉骨骼的問題引起，尤其因課業壓力或運動引起的筋膜炎、肋軟骨炎較為常見。但胸悶也可能是因為器官的疾病，臨床上常見的原發性氣胸、縱膈腔氣腫等，另外少部份可能是先天性心臟疾病造成，不過像這名少女罹患淋巴癌是相對罕見。他提醒家長若發現孩子常常胸悶或胸口不適，千萬不要輕忽，應及早帶到醫院做進一步檢查，避免延誤重大疾病的治療時機。
 
黃振銘強調，胸悶在兒童和青少年中其實並不罕見，許多情況只是壓力、疲勞或姿勢不良所引起。當胸悶頻繁發作或症狀持續時，還是應該保有警覺心，才能早期發現，並積極治療。同時他也呼籲家長，別忽視任何持續性的身體不適，積極治療才能確保孩子健康成長。

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