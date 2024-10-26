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天價香蕉重出江湖！「膠帶貼牆」當藝術品賣　這次售價恐飆4800萬

▲▼蘇富比拍賣公司宣布重新拍賣義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）用封箱膠帶將一根香蕉貼在牆上的作品「喜劇演員」（Comedian）。（圖／翻攝自蘇富比官網）

▲蘇富比宣布重新拍賣卡特蘭用封箱膠帶將香蕉貼在牆上的作品「喜劇演員」，下同。（圖／翻攝自蘇富比官網）

記者葉睿涵／編譯

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）用封箱膠帶將一根香蕉貼在牆上的作品「喜劇演員」（Comedian），在2019年以12萬美元（約新台幣385萬元）的價格售出，引發社會熱議。最近，蘇富比拍賣公司再次宣布重新拍賣這件作品的3個「版本」之一，而蘇富比這次的估價落在了100萬至150萬美元（約新台幣3200萬至4800萬元）之間。

據CNN報導，5年前，「喜劇演員」在邁阿密巴塞爾藝術展（Art Basel）上首度亮相，並以12萬美元的售價成交時，在世界各地都登上了頭條，因為創作這件作品的藝術家卡特蘭不過是在邁阿密當地的小雜貨店購入普通香蕉，再用封箱膠帶黏到牆壁上，就完成他的創作，並交給他熟悉的帕洛丁畫廊（Perrotin Art Gallery）送到巴塞爾藝術展。

▲▼蘇富比拍賣公司宣布重新拍賣義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）用封箱膠帶將一根香蕉貼在牆上的作品「喜劇演員」（Comedian）。（圖／翻攝自蘇富比官網）

卡特蘭透露，這件作品的創作契機十分偶然，因為他原本正構想製作一個外形像香蕉的雕塑，為了激發靈感，他每次旅行時都隨身帶一根香蕉，但思考過各種雕刻素材後，他最後仍決定使用最原始的靈感。即使這件作品看起來十分簡單，但由於其挑釁性意圖和對藝術價值觀念的挑戰，受到許多評論家的重視。

此前，美國行為藝術家達圖那（David Datuna）與首爾國立大學的學生Noh Huyn-soo曾在展覽過程中，當著所有人的面突然從牆上摘下「喜劇演員」的香蕉藝術品吃下肚，引發輿論熱議。這2名男子都聲稱其行為本身也是藝術表現，所幸最後館方在獲得藝術家的同意後，替換成了新鮮的香蕉，才讓這2起事件成功落幕。

報導稱，蘇富比並未透露該公司即將在11月拍賣的「喜劇演員」屬於3個版本中的哪一個，也不會揭曉賣家的身份，僅表示這次拍賣的版本來自其中一位原始買家的藏品。蘇富比拍賣行表示，中標者將獲得一卷膠帶和香蕉，並附有真品證書和裝置說明，以便安裝作品。此次拍賣將於11月20日在紐約蘇富比總部舉行，而「喜劇演員」也將自10月28日起，在紐約、倫敦、巴黎、米蘭、香港、杜拜、台北、東京和洛杉磯巡展。

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