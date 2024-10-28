中國要瓜地馬拉認清大勢　外交部強烈譴責：台瓜邦誼不容他國置喙

▲外交部長林佳龍26日晉見友邦瓜地馬拉總統阿雷瓦洛。（圖／林佳龍臉書）



記者張靖榕／綜合報導

外交部長林佳龍於10月24至25日，展開對中美洲及加勒比海五個友邦之一的瓜地馬拉的訪問。針對中國外交部近日喊話要求瓜地馬拉「認清大勢」，我外交部27日強烈譴責中國的干預行為，強調台灣與邦交國之間的外交關係是基於主權與互惠原則，其他國家完全無權干涉。

中國外交部發言人林劍25日在記者會上提及聯合國2758號決議，並以此強調所謂的「一中原則」，批評台灣透過邦交國搞政治操作，試圖謀求台獨是徒勞的行徑，並要求瓜地馬拉政府「順應民意」，「做出正確選擇」。對此，台灣外交部強烈回應，中國外交部的言論顯示其居心叵測，企圖破壞台灣與友邦的關係。

外交部表示，中華民國（台灣）是一個主權獨立的國家，並與中華人民共和國互不隸屬，這是台海現狀及國際社會普遍承認的事實。2758號決議中並未涉及台灣，更不支持中國所謂的「一中原則」。台灣與友邦的外交關係建立在相互尊重和平等互惠原則上，其他國家無權置喙。

此外，外交部指出，台灣與瓜地馬拉長期以來在多個領域進行緊密合作，成果備受瓜國民眾肯定。瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）堅定支持台瓜邦誼，並多次表達希望將雙邊關係提升為策略夥伴關係的意願。

林佳龍此次訪問期間，晉見阿雷巴洛總統，並與多位重要部會首長會面，視察雙邊合作計畫。雙方均認同進一步深化合作交流，共同致力於鞏固台瓜邦誼，促進兩國友好關係更為茁壯。