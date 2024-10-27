康芮路徑再西修「緊貼東北角」！襲台挑戰強颱時間曝　首衝3縣市

▲氣象粉專預估，康芮抵達台灣附近時將達巔峰狀態。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者閔文昱／台北報導

康芮颱風不排除侵台可能性，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中央氣象署預測路徑持續往西修正，颱風中心將更貼近台灣東北角陸地，且抵達台灣附近時也是康芮巔峰狀態，「至少中颱上限，挑戰強颱」，提醒北部、東部民眾要要開始做防颱準備。

根據氣象署資訊，今年第21號輕度颱風「康芮」，今（27日）下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方1280公里的海面上，有持續增強為中度颱風的趨勢，以偏西轉西北的方向朝台灣東方海面前進，預計周三至周五會對台灣的天氣造成影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲康芮颱風有持續增強為中颱趨勢。（圖／中央氣象署，下同）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」27日晚間提醒，根據氣象署最新預測路徑，康芮颱風持續往西修正，未來將更貼近台灣陸地，而在抵達台灣附近時，也是康芮巔峰狀態，至少達中颱上限，挑戰強颱，「北部、東部朋友要開始做防颱準備了～」

氣象主播王軍凱指出，以目前的預測資料看，颱風最接近台灣的時間將落在周四到周五（10/31～11/1）之前，首當其衝的將是基隆、宜蘭、花蓮，還有北部地區風雨都大，另外中南部也會出現明顯的降雨，尤其是山區，沿海也會有強風。

▲康芮颱風轉彎北上將影響台灣天氣。

另外，今晚至明天（28日）東北季風增強，氣象署提醒，北部及東北部轉為有局部短暫陣雨的天氣，除了降雨機率高，大台北及東北部地區也容易出現較大雨勢，至於花東地區也有零星短暫雨，中南部及澎湖、金門、馬祖維持多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，南部山區雨勢會較大些，山區請慎防坍方、落石等現象。

氣溫方面，北台灣及馬祖天氣轉涼，高溫約23至25度，其他地區及澎湖、金門仍有27至30度，感受舒適溫暖，至於各地低溫約22至24度；中部以北沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖今晚起將有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪；西南部、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海及澎湖有長浪發生的機率，沿海作業或活動請注意安全。