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社會 社會焦點 保障人權

行人遭BMW猴撞死！里長、附近居民全不認識　枉死行人身分不明

記者趙蔡州／綜合報導

台中市18歲白姓男子27日上午無照駕駛BMW轎車外出，不料在北屯區一處巷口撞死一名50多歲男性行人，肇事後他沒有停車反而加速逃逸，直到行經環中東路、太原路口發生自撞，才被警方逮捕。警方事後調查，由於死者身上未帶證件，訊問附近及里長也未果，死者身分暫時成謎，待釐清。

白男26日晚間借宿在北屯區一處朋友家，隔天（27日）上午9點多駕車外出，不料在北屯路240巷口撞上一名50多歲行人，還將人輾過，導致對方傷重不治，但他卻未停車，而是直接駛離現場，直到他又在環中東路、太原路口自撞路邊變電箱，才終於停下。

▲▼快訊／極惡畫面曝光！BMW駕駛「重壓輾過」行人大面積血痕亡。（圖／記者許權毅攝）

▲路人遭白男駕駛BMW撞死。（圖／記者許權毅攝）

警方收到民眾通報後，立刻趕到現場處理車禍，發現白男呆坐駕駛座上，經比對車牌後發現，2次事故均同一輛轎車肇事，才當場將白男逮捕帶回，訊後依過失致死罪移送台中地檢署。檢方27日晚間複訊後，認為白男涉及肇逃、過失致死、毒駕致死、不確定故意殺人等多項罪嫌，向台中地院聲押。

至於死者部分，警方指出，死者年齡大約50至60歲，事件發生時身穿深藍色上衣、卡其色短褲及拖鞋，由於死者身上未帶證件，訊問附近及里長也未果，若有民眾認識死者或有相關線索，可以到警局協助指認。

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