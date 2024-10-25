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美麥當勞大腸桿菌致死「來源找到了」　肯德基、漢堡王急下架

▲▼麥當勞示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國麥當勞爆發致死的食安危機。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國麥當勞的「四盎司牛肉堡」爆發大腸桿菌疫情，已經導致1人死亡。該公司24日宣布，來自一間加州食品公司的新鮮洋蔥，與這次疫情有關。與此同時，塔可鐘（Taco Bell）、必勝客（Pizza Hut）、肯德基（KFC）跟漢堡王（Burger King）等速食餐廳，也紛紛緊急下架洋蔥。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資訊，這次大腸桿菌疫情在10州通報49起病例，已經導致10人住院、1人死亡。患者大多集中在科羅拉多州和內布拉斯加州，而且都曾食用麥當勞的四盎司牛肉堡。

麥當勞24日表示，總部位於加州薩利納斯（Salinas）的泰勒農場（Taylor Farms），把新鮮洋蔥送往其中一間分銷廠，並且與這次大腸桿菌疫情有關。麥當勞已經在數州下架了四盎司牛肉堡。

泰勒農場並未回應媒體置評要求，但本周召回科羅拉多州分銷廠的「整顆去皮洋蔥」及「切丁黃洋蔥」，儘管這些產品並未提供給麥當勞。

《美聯社》報導，聯邦公衛官員表示，他們把調查重點放在切絲洋蔥上，也認為這是潛在感染源。但美國食藥署（FDA）24日未證實正在調查泰勒農場，僅稱該機構正在「調查所有來源」。

儘管如此，百勝餐飲集團（Yum Brands）表示，「隨著我們持續監測最近通報的大腸桿菌疫情，出於謹慎，我們已經主動從選定的塔可鐘、必勝客及肯德基餐廳，移除新鮮洋蔥。」

▲▼麥當勞得來速。（圖／達志影像／美聯社）

漢堡王母公司餐飲品牌國際（Restaurant Brands International）24日也透露，旗下5%餐廳使用泰勒農場位於科羅拉多州分銷廠的洋蔥。但漢堡王收到整顆新鮮洋蔥之後，員工會清洗、去皮並且切片。儘管他們未接獲公衛當局聯繫，也沒有收到消費者不適的通報，但2天前就要求各分店處理掉這些洋蔥。

這次疫情涉及的是大腸桿菌O157:H7型，是一種會產生危險毒素的細菌，根據CDC數據，每年會在美國導致7.4萬例感染、逾2000人住院、約61人死亡。吃下感染大腸桿菌的食物，可能在1、2天內出現症狀，包括暈眩、發燒、嘔吐、腹瀉甚至出血及脫水等，對於老人、孕婦、5歲以下孩童及免疫力低下族群尤其危險。

洋蔥以前就曾經引發食物中毒，2015年19人感染大腸桿菌之後，泰勒農場召回使用於好市多雞肉沙拉的芹菜與洋蔥混合物。去年加州吉爾斯洋蔥（Gills Onions）生產的洋蔥丁，也讓80人感染沙門氏菌，甚至導致1人死亡。

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