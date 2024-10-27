蛋下越多賠越多！蛋農賣雞停損　月虧30萬苦撐：等買氣回升

▲蛋價崩盤，產地傳出有蛋農變賣蛋雞停損。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

根據農業部最新產銷資訊，國內雞蛋產量每日生產過剩120萬顆，產地價已跌至每斤21.5元，蛋價創4年新低，中南部陸續傳出有蛋農不堪虧損，大嘆「蛋下越多賠越多」，只好變賣蛋雞停損，每隻約50至60元售出，還有蛋農慘賠300萬元決定離農轉行，也有蛋農選擇苦撐，就等天氣轉涼、買氣提升。

國內去年歷經史上最嚴重蛋荒，雞蛋黑市猖獗，蛋價一度每斤飆破百元，後來農業部啟動專案進口雞蛋，因改標、效期與食安等爭議，衝擊國內雞蛋消費市場，部分消費者調整飲食習慣、店家調整菜單，導致蛋荒過後，雞蛋產能全面恢復，但雞蛋買氣始終疲軟，近兩個月蛋價更一路崩跌，讓不少小型蛋雞場面臨營運壓力，紛紛轉賣蛋雞或收場離農。

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「蛋價低迷，減量釋出蛋雞」、「淘汰老母雞一批」，近期在蛋雞社群平台上，有不少蛋農貼文變賣蛋雞。南部一名蛋農說，約飼養3萬隻蛋雞，每月光飼料費就要120萬元，飼養成本每斤約28元，「現在根本是賣一斤、賠一斤」，已經被飼料費壓得喘不過氣，若循淘汰管道，每隻蛋雞只能拿回4.5元，只好自己找買家，每隻還有機會賣到50元，至少降低虧損。

熟悉雞蛋產銷的張姓業者說，國內規模和設備好一點的小型蛋雞場，早都被財團收購，目前離場大多是規模較小的雞舍，因缺乏資金改善人力和設備，長期缺乏競爭力與通路，便會在這波蛋價崩盤期間被淘汰，南部就有蛋農光是今年慘賠300萬元，等不到蛋價回穩，直接結束營運轉行。

目前國內雞蛋每日生產過剩已達120萬顆，台灣蛋雞產銷督導委員會也不斷示警，建議產地加速自主減產調節。但一名南部蛋農說，之前農業部推出淘汰老母雞獎勵措施，「該淘汰都淘汰了」，現在都是最佳產能期的新雞，可以減產的空間有限，儘管目前每月虧損30萬元，也只能繼續苦撐，就等12月雞蛋消費旺季到來。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，天氣已經轉涼，加上近期菜價偏高，雞蛋買氣已逐漸回穩，希望主導蛋價的台北市蛋商公會能考量蛋農飼養成本，適時調升蛋價。北市蛋商公會理事長林天來則說，會視產銷現況，蛋價該漲就漲、該跌就跌。