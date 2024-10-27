　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋下越多賠越多！蛋農賣雞停損　月虧30萬苦撐：等買氣回升

▲蛋雞場,蛋農,蛋價,禽場。（圖／業者提供）

▲蛋價崩盤，產地傳出有蛋農變賣蛋雞停損。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

根據農業部最新產銷資訊，國內雞蛋產量每日生產過剩120萬顆，產地價已跌至每斤21.5元，蛋價創4年新低，中南部陸續傳出有蛋農不堪虧損，大嘆「蛋下越多賠越多」，只好變賣蛋雞停損，每隻約50至60元售出，還有蛋農慘賠300萬元決定離農轉行，也有蛋農選擇苦撐，就等天氣轉涼、買氣提升。

國內去年歷經史上最嚴重蛋荒，雞蛋黑市猖獗，蛋價一度每斤飆破百元，後來農業部啟動專案進口雞蛋，因改標、效期與食安等爭議，衝擊國內雞蛋消費市場，部分消費者調整飲食習慣、店家調整菜單，導致蛋荒過後，雞蛋產能全面恢復，但雞蛋買氣始終疲軟，近兩個月蛋價更一路崩跌，讓不少小型蛋雞場面臨營運壓力，紛紛轉賣蛋雞或收場離農。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「蛋價低迷，減量釋出蛋雞」、「淘汰老母雞一批」，近期在蛋雞社群平台上，有不少蛋農貼文變賣蛋雞。南部一名蛋農說，約飼養3萬隻蛋雞，每月光飼料費就要120萬元，飼養成本每斤約28元，「現在根本是賣一斤、賠一斤」，已經被飼料費壓得喘不過氣，若循淘汰管道，每隻蛋雞只能拿回4.5元，只好自己找買家，每隻還有機會賣到50元，至少降低虧損。

熟悉雞蛋產銷的張姓業者說，國內規模和設備好一點的小型蛋雞場，早都被財團收購，目前離場大多是規模較小的雞舍，因缺乏資金改善人力和設備，長期缺乏競爭力與通路，便會在這波蛋價崩盤期間被淘汰，南部就有蛋農光是今年慘賠300萬元，等不到蛋價回穩，直接結束營運轉行。

目前國內雞蛋每日生產過剩已達120萬顆，台灣蛋雞產銷督導委員會也不斷示警，建議產地加速自主減產調節。但一名南部蛋農說，之前農業部推出淘汰老母雞獎勵措施，「該淘汰都淘汰了」，現在都是最佳產能期的新雞，可以減產的空間有限，儘管目前每月虧損30萬元，也只能繼續苦撐，就等12月雞蛋消費旺季到來。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，天氣已經轉涼，加上近期菜價偏高，雞蛋買氣已逐漸回穩，希望主導蛋價的台北市蛋商公會能考量蛋農飼養成本，適時調升蛋價。北市蛋商公會理事長林天來則說，會視產銷現況，蛋價該漲就漲、該跌就跌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
太想看周杰倫「孕婦粉絲進場一半突陣痛」　現場就地生子
台中翁亂排隊飆罵「妳閉嘴」　女店員身份曝光！爭鮮發聲力挺
百萬YTR「輸給僅1支動畫頻道」　宣布不再參加走鐘獎
快訊／紅牌重機自撞！　騎士當場死亡
台中路人「遭輾滾數圈亡」！　18歲男肇逃：不知道撞到人
康芮颱風進逼！　粉專：歐洲模式預測「周五前後從花蓮登陸」
大谷翔平「左肩脫臼」將檢查！　隊友：全場瞬間靜默

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幫搶到周杰倫的票！朋友卻想當黃牛「賣掉賺錢」　一票搖頭：可悲

在家打坐、點香！妻砸錢上心靈課「5怪狀」嚇壞他：帶兒去改名

求幫介紹「身高180cm、年薪百萬」男性！他嘆沒自知之明　網戰翻

吃路邊攤也AA制！她喊小氣分手了　兩派戰翻：就只是正常人

二航廈傳火警！桃機：輸送帶設備異常「滾輪磨擦引燃防護網」

全台唯一「政府機關隱藏版土地公廟」　指點一數字竟中獎

星級旅館不到200家遭怨「評鑑找麻煩」　觀光署：加強行銷推廣

高雄萬聖節8萬人凹子底遊街狂歡！空拍照曝　30分鐘疏散2萬人

老公3個月不回家「妳現在靠我養」！她寂寞出軌前男友　兩派吵翻

全民運開幕式大雨攪局積水惹怨　周春米認「天人交戰」：真正歹勢

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

反骨揭一番賞詐騙獲獎　孫生：不要再作弊囉！

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

《黑白大廚》三星遭白種元虧：沒人情味　澄清無視評審「後面的話剪掉了」

天母萬聖節搗蛋鬼塞爆街頭　小朋友扮「寶箱怪、檳榔攤」

幫搶到周杰倫的票！朋友卻想當黃牛「賣掉賺錢」　一票搖頭：可悲

在家打坐、點香！妻砸錢上心靈課「5怪狀」嚇壞他：帶兒去改名

求幫介紹「身高180cm、年薪百萬」男性！他嘆沒自知之明　網戰翻

吃路邊攤也AA制！她喊小氣分手了　兩派戰翻：就只是正常人

二航廈傳火警！桃機：輸送帶設備異常「滾輪磨擦引燃防護網」

全台唯一「政府機關隱藏版土地公廟」　指點一數字竟中獎

星級旅館不到200家遭怨「評鑑找麻煩」　觀光署：加強行銷推廣

高雄萬聖節8萬人凹子底遊街狂歡！空拍照曝　30分鐘疏散2萬人

老公3個月不回家「妳現在靠我養」！她寂寞出軌前男友　兩派吵翻

全民運開幕式大雨攪局積水惹怨　周春米認「天人交戰」：真正歹勢

又是喪屍煙彈！男大生騎樓下吸食被抓包...坦承網路買的

中共解放軍一早又有19架戰機出海　16架次逾越台海中線

幫搶到周杰倫的票！朋友卻想當黃牛「賣掉賺錢」　一票搖頭：可悲

在家打坐、點香！妻砸錢上心靈課「5怪狀」嚇壞他：帶兒去改名

挺孕肚看周杰倫！女粉入場到一半生了　她老公「先叫救護車」待命

3年賺21億台幣！28歲網紅突喊引退　網震驚：比喬丹引退打擊更大

馬祖南竿死亡車禍！水果攤闆娘遭撞死　肇事駕駛今早才酒醒

求幫介紹「身高180cm、年薪百萬」男性！他嘆沒自知之明　網戰翻

太想看周杰倫「孕婦粉絲進場一半突陣痛」！現場就地生子　觀眾全目擊

林智勝明年續戰機會大　葉總觀察未來可往教練發展

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

康芮颱風「路徑西修」可能登陸台灣　專家示警

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

陸客來台被一道菜征服：發明者是天才

律師反問：房屋能漲價賣「為何演唱會門票不能？」

康芮颱風路徑「紅框掃北台」　下周3天挾季風雨彈轟2地

康芮颱風進逼　粉專：歐洲模式預測「周五前後從花蓮登陸」

康芮「西修」最新預測路徑曝光！　專家警告不可輕忽

黎雨青律師函疑造假被抓包　急關臉書

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

台積電運動會「一疊鈔票」沒人撿！全場曝原因

康芮挑戰中颱上限「周三到周五最靠台灣」　高壓東退程度牽動侵台

明變天「北東陰雨」　康芮颱風是否侵台「下周三北轉角度成關鍵」

「小小店長」體驗是假的！專騙爸媽　警提醒：勿加不明群組

康芮颱風將更強　鄭明典揭路徑偏西靠台關鍵

更多熱門

相關新聞

高雄貨車轉彎「雞蛋全部射出」1籃掉輕軌軌道上

高雄貨車轉彎「雞蛋全部射出」1籃掉輕軌軌道上

高雄前鎮區凱旋三路昨(24日)發生一起事故，一輛裝載雞蛋的貨車在馬路左轉時，車上好幾籃雞蛋瞬間噴出破碎，地上流滿蛋液，其中還有一籃雞蛋就掉落在輕軌軌道上，所幸經快速撤除後，沒有影響列車通行。警方表示，駕駛疑因未確實固定貨物，依法將處罰新台幣3000-18000元罰鍰。

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

早餐店雞蛋仍賣15元　王浩宇：嫌貴自己煎

養雞協會喊「班班吃雞蛋」　農業部打回票：產業應自主調節

養雞協會喊「班班吃雞蛋」　農業部打回票：產業應自主調節

詹江村喊退休可移居中國：不去是傻子

詹江村喊退休可移居中國：不去是傻子

關鍵字：

雞蛋蛋農產量過剩蛋價下跌雞蛋市場

讀者迴響

熱門新聞

康芮颱風「路徑西修」可能登陸台灣　專家示警

走鐘獎大失控　來賓遭工作人員架走

即／宜蘭車禍1死4傷！Mini男駕駛身亡

LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

華為白手套抓到了？台積電切斷供貨

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

陸客來台被一道菜征服：發明者是天才

山本由伸6.1局失1分　世界大賽2連勝

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」

不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！　

更多

最夯影音

更多

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面