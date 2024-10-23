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養雞協會喊「班班吃雞蛋」　農業部打回票：產業應自主調節

▲近期雞蛋供過於求，蛋價創兩年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

▲近期雞蛋供過於求，蛋價創4年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

近期國內雞蛋每天生產過剩逾百萬顆，買氣卻持續疲弱，蛋農憂心蛋價無量下探，求助農業部。農業部日前邀集產銷代表開會，養雞協會代表希望政府能比照學童乳、石斑魚模式，也能在校園推動「班班每日吃雞蛋」，藉此刺激需求救產業。不過被農業部打回票，認為產業應自主調節才能永續經營。

農業部本周邀集中華民國養雞協會、台北市蛋商公會等產銷代表開會討論近期蛋價產銷失衡。據了解，養雞協會代表在會中指出，近期蛋價崩盤，蛋農已血本無歸，希望蛋價能適時止跌回升，減少蛋農虧損；不過主導全國蛋價的北市蛋商公會認為，目前整體產量仍過剩，若產量下降自然會調整蛋價，雙方氣氛僵持，不歡而散。

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中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，雖然目前雞蛋產量過多，但天氣轉涼、菜價又高，買氣還不錯，蛋價不應該連續跌價，害蛋農慘賠、血本無歸，甚至面臨倒閉收場危機，希望蛋價能適時回升，幫助蛋農減少虧損。

黃榮珍指出，去年政府大量進口種雞，導致目前投產蛋雞大增，這才是生產過剩的主因，農業部應為政策負責，除了要蛋農自主調節外，也應該補助淘汰種雞，目前採暫停孵化種蛋、減少雛雞等措施恐怕緩不濟急。

黃榮珍還說，希望農業部比照學童乳、石斑魚模式，在校園推動「班班每天吃雞蛋」，目前學校營養午餐使用的CAS或動物福利蛋，因成本高，團膳業者並沒有每天供應，現在雞蛋產地每顆只要2.1元，可以鼓勵團膳多多使用，幫學童增加供應次數，是最便宜的蛋白質來源。

農業部畜牧司長李宜謙表示，現階段是因為蛋雞生產效率高，但消費相對鈍化，才會出現供過於求狀況，強調產業應審視市場供需計畫性生產，農業部每周公布最新產銷資訊，呼籲產業適時自主調節才能永續經營。

針對蛋農提出種雞淘汰補助，李宜謙回應，農業部已於今年7月輔導種雞場源頭管理減少蛋雛雞供應至年底，由每月280萬隻減產至215萬，藉此穩定產蛋雞數量，另兼顧冬季疫情期間雛雞供應可能發生缺口，目前源頭管控成效良好。

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