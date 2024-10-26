流感「併發心肌炎」離世！　ICU醫生憶搶命一幕：不能輕忽

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

流感小心併發心肌炎！ICU醫生陳志金分享，第一次遇到心肌炎的患者是在25年前，當時1名有腸胃炎症狀的患者正在急診做超音波，沒想到過程中竟陷入昏迷、量不到血壓。後續急忙替她CPR，但只要中斷壓胸，患者就會陷入昏迷，最終病患雖然有救回，但仍因併發腦出血離世。因此他也示警，流感恐併發心肌炎，不可以為只是小感冒就輕忽。

ICU醫生陳志金昨（25日）在臉書粉專發文分享，他第一次遇到心肌炎的病人是在25年前，當時他還是第一年住院醫師。該患者因腸胃炎症狀，主治醫師在急診幫她做超音波的當下，她就突然昏迷、量不到血壓，「我在樓上病房被通知下去急診幫忙CPR。」

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陳志金回憶，「我印象非常的深刻，壓胸時，病人就會張開眼睛、揮手、說話，只要中斷壓胸，病人就馬上昏迷。」

他續稱，學長當下已經聯絡好總院急診，他們一起坐救護車到總院，「因為一中斷CPR病人就沒有血壓，我是站在搖搖晃晃的救護車上繼續壓，學長坐在後面環抱著我的腰，避免我跌倒，一下救護車，我是跪在推床上，邊壓邊被推進去急診，現場已經有葉克膜團隊在等候，病人雖然有救回，但是後來併發腦出血離世了。」

如今，25年後他再次遇到同樣的情形，也讓他想起這件往事，所幸的是，這一次的結局是好的。流感是有可能會併發心肌炎的，有時候不是『小感冒』，不可以輕忽。」

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