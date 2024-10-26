　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

流感「併發心肌炎」離世！　ICU醫生憶搶命一幕：不能輕忽

流感當心併發心肌炎！ICU名醫回憶搶命一幕：不可輕忽

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

流感小心併發心肌炎！ICU醫生陳志金分享，第一次遇到心肌炎的患者是在25年前，當時1名有腸胃炎症狀的患者正在急診做超音波，沒想到過程中竟陷入昏迷、量不到血壓。後續急忙替她CPR，但只要中斷壓胸，患者就會陷入昏迷，最終病患雖然有救回，但仍因併發腦出血離世。因此他也示警，流感恐併發心肌炎，不可以為只是小感冒就輕忽。

ICU醫生陳志金昨（25日）在臉書粉專發文分享，他第一次遇到心肌炎的病人是在25年前，當時他還是第一年住院醫師。該患者因腸胃炎症狀，主治醫師在急診幫她做超音波的當下，她就突然昏迷、量不到血壓，「我在樓上病房被通知下去急診幫忙CPR。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳志金回憶，「我印象非常的深刻，壓胸時，病人就會張開眼睛、揮手、說話，只要中斷壓胸，病人就馬上昏迷。」

他續稱，學長當下已經聯絡好總院急診，他們一起坐救護車到總院，「因為一中斷CPR病人就沒有血壓，我是站在搖搖晃晃的救護車上繼續壓，學長坐在後面環抱著我的腰，避免我跌倒，一下救護車，我是跪在推床上，邊壓邊被推進去急診，現場已經有葉克膜團隊在等候，病人雖然有救回，但是後來併發腦出血離世了。」

如今，25年後他再次遇到同樣的情形，也讓他想起這件往事，所幸的是，這一次的結局是好的。流感是有可能會併發心肌炎的，有時候不是『小感冒』，不可以輕忽。」

延伸閱讀
球場有毒3／清末發跡躋身台灣五大家族　高雄高球俱樂部老闆超硬背景曝光
38歲歌手赴泰談生意疑遭綁架至詐騙園區　有人向家屬報救人價格「700萬」
忍耐28年！人妻崩潰痛訴婆婆「超噁行徑」　內褲當抹布擦

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／孫生現身道歉！坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事
便當店食物中毒　60人吃完上吐下瀉
康芮颱風「不排除更接近台灣」　北部雨彈連5天
走鐘獎／琳妲、蕾菈先登場　8萬元禮服渾圓若隱若現
眾量級Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」！求婚夢碎
嘉義3.1地震「和中埔大地震位置相同」　專家示警：當年360

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高醫大29學生食物中毒！便當店惹禍　60人吃完上吐下瀉

醫院碳費隨油電價反映　專家分析可採2作為：健保點值應給予保障

台鐵、鐵博館簽備忘錄　修復DR2700重現「白鐵仔光華號」

流感「併發心肌炎」離世！　ICU醫生憶搶命一幕：不能輕忽

「桃園、台中道安欠佳」地方認為被針對　交通部提數據回應

富人健保費調漲！衛福部長強調「量能負擔」　民團喊仍不公平

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊　許願：負負得正

30歲女求介紹「180cm百萬年薪男」　他開酸配不上！兩派吵翻

橘子藏身日本2個月！謝龍介曝「最怕1狀況發生」：那就慘了

高球俱樂部「遭劇毒污染」還違規營業　高雄工務局：回收改造！

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

高醫大29學生食物中毒！便當店惹禍　60人吃完上吐下瀉

醫院碳費隨油電價反映　專家分析可採2作為：健保點值應給予保障

台鐵、鐵博館簽備忘錄　修復DR2700重現「白鐵仔光華號」

流感「併發心肌炎」離世！　ICU醫生憶搶命一幕：不能輕忽

「桃園、台中道安欠佳」地方認為被針對　交通部提數據回應

富人健保費調漲！衛福部長強調「量能負擔」　民團喊仍不公平

許富凱、田馥甄池上開唱！緊抓雨棚還對天吶喊　許願：負負得正

30歲女求介紹「180cm百萬年薪男」　他開酸配不上！兩派吵翻

橘子藏身日本2個月！謝龍介曝「最怕1狀況發生」：那就慘了

高球俱樂部「遭劇毒污染」還違規營業　高雄工務局：回收改造！

台鐵新烏日站高中生落軌！司機急剎車　原因超傻眼：看手機失神

4兒子分遺產「不滿這1人也有」　阿嬤狂被情勒！怒吼全捐了

世界最大鹽祭典　鯤鯓王平安鹽祭邀您一起來祈福

上演22分超級逆轉秀　湖人相隔14個賽季再度開季2連勝

遜咖工程師「程式寫不好」找同行搶票　狂掃阿妹+周董70張票

「時尚媽咪」Melody秋冬氣血養生茶　超簡單配方輕鬆養顏美容

走鐘獎／孫生現身先道歉　坦承有拍對方屁股　希望賠錢了事

單場99罰球耗近3小時　暴龍主場力退76人奪勝

96自由車聯賽新竹站登場　李廷威拚總冠軍Fulcrum橘衫二連霸

創新傳播推動地方文化復興　「嘉義式」吸引年輕世代參與

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

名醫出軌「美女營養師」　元配母親打臉

嘉義3.1地震「和中埔大地震位置相同」　專家示警：當年360人死亡

高雄高球俱樂部傳有毒！　老闆竟是「台灣五大家族」

週末很夏天　雙颱侵台機率曝

全球人口破81億驚呆她　全場「嘆1現象」更可怕

5生肖年底前大翻身「名利雙收」

橘子藏身日本！謝龍介曝「最怕1狀況」那就慘了

小心意外！　12星座「一週運勢」曝光

忙搶周董票「公司頭獎30萬掰了」　他大崩潰

男友狂繁借錢！男友父來電她才知被騙

更多熱門

相關新聞

台南佳里扶輪社捐贈住宅用火災警報器

台南佳里扶輪社捐贈住宅用火災警報器

台南市佳里扶輪社於26日上午9時許，舉辦i健康親子嘉年華暨關懷弱勢公益捐血活動，同時捐贈235顆住宅用火災警報器給台南市消防局第三大隊佳里分隊。

台南勞工局移工健康諮詢強化移工健康管理

台南勞工局移工健康諮詢強化移工健康管理

營養師曝南瓜「7大益處」

營養師曝南瓜「7大益處」

她小腸中風壞死大範圍切除190公分

她小腸中風壞死大範圍切除190公分

營養師教你用「科學方法」瘦肚子

營養師教你用「科學方法」瘦肚子

關鍵字：

心肌炎流感健康醫療預防

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

NanaQ被分手5天公開內幕！

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

名醫出軌「美女營養師」　元配母親打臉

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面