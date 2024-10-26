　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮巡迴菜車改造上路！6大類食材俱全　融入營養餐盤6口訣歌曲

▲▼巡迴菜車在營養師的協助下進行營養改造並舉辦菜車啟動儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

巡迴菜車在營養師的協助下進行營養改造並舉辦菜車啟動儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為讓秀林鄉的長者可以獲得更好的購買食材環境，花蓮縣府將平時巡迴經順安－崇德－新城的菜車在營養師的協助下進行營養改造，日前在富世社區集會所舉辦菜車啟動儀式，縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥及秀林鄉鄉長王玫瑰等人一同到場見證，期待未來能照顧更多花蓮長者的飲食健康。

縣長徐榛蔚熱情地使用太魯閣族語問候現場鄉親，她表示，花蓮部分地區因缺乏便利的販賣場所，取得食材不易，巡迴菜車給予長者能夠吃一頓溫飽不用再跋山涉水的機會，健康應從飲食、生活環境與彼此關懷開始，感謝縣內各醫療單位與縣府合作，建立完善的巡迴醫療系統，守護花蓮民眾的健康。

▲▼巡迴菜車在營養師的協助下進行營養改造並舉辦菜車啟動儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚、衛生局長及秀林鄉鄉長等人一同到場見證，期待未來能照顧更多花蓮長者的飲食健康。

花蓮縣府去年在卓溪改造縣內第一部南區巡迴菜車，透過調整菜車的環境及食材擺設方式，大大的改善居民購買食材的環境，獲得居民熱烈的迴響，因此，今年為延續造福更多村里、部落的居民， 進行秀林巡迴菜車營養改造計畫，期許這次的菜車改造能讓秀林、新城的長者們得到更完善的營養資源，也能在菜車上購買的過程中獲取到營養知識，並將這些均衡飲食落實在日常生活中。

▲▼巡迴菜車在營養師的協助下進行營養改造並舉辦菜車啟動儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衛生局指出，此次改造將營養餐盤的標語裝設在車上，並於販賣時播放我的餐盤六口訣不同語言的詮釋歌曲，分別為阿美族語、太魯閣族語、布農族語、賽德克族語、客語、台語，讓營養知識可以深入部落及村里，並新增販售乳製品及未精製雜糧類食材，讓長者在平時就可以從菜車上獲得均衡的六大類食物，增加食物多樣性的攝取，照顧長者的飲食營養。

▲▼巡迴菜車在營養師的協助下進行營養改造並舉辦菜車啟動儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

菜車上食材的擺放也透過簡潔有力的標示及容器的分類。

衛生局進一步說明，菜車上食材的擺放也透過簡潔有力的標示及容器的分類，一改先前多樣食材擺放在一起而雜亂無章的情形，讓民眾採買時一目了然，也可減少不同性質的食材相互汙染的風險，此次改造也加裝了許多保冷設備，如：保冷箱、保冰磚，取代原本以寶特瓶裝冰水的保鮮方法，讓生鮮肉品、海產、黃豆製品等需冷藏的食物得以維持其新鮮度。讓長者吃得健康、買得安心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住爆乳」
大蛇丸紅毯遭疑「好事將近」　本人緊張發聲
桃猿開複數約　全力留2球星
快訊／台中死亡車禍　騎士爆頭亡
更進化了！志祺七七「超帥」現身走鐘
不是拔插頭！冷氣「收工前5步驟」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

淺山餐桌指南　續一碗不期而遇的理想初味

台東「攜手淨灘 用愛守護環保」　清出101.65公斤海廢

全國家將文化祭嘉義市登場　展現陣式腳步、臉譜藝術與文化

極端天氣山難頻傳！　太管處籲：登山前評估自身條件

嘉義縣府呼籲施打流感+新冠疫苗　避免感染引發重症或致死

金門老兵集合！草綠服召集令開跑　重回震東坑道擔任八吋榴砲兵

嘉義朴子萬聖節變裝踩街　水道頭聚落、朴通市集秀活力

日本福島西會津町來台借鏡台南經驗　文化局分享老屋再生成果

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

淺山餐桌指南　續一碗不期而遇的理想初味

台東「攜手淨灘 用愛守護環保」　清出101.65公斤海廢

全國家將文化祭嘉義市登場　展現陣式腳步、臉譜藝術與文化

極端天氣山難頻傳！　太管處籲：登山前評估自身條件

嘉義縣府呼籲施打流感+新冠疫苗　避免感染引發重症或致死

金門老兵集合！草綠服召集令開跑　重回震東坑道擔任八吋榴砲兵

嘉義朴子萬聖節變裝踩街　水道頭聚落、朴通市集秀活力

日本福島西會津町來台借鏡台南經驗　文化局分享老屋再生成果

李多慧自爆將在台開創事業　喝手搖飲必喝全糖　最愛飲料曝光

「獨臂刀王」王羽離世兩年！　女兒捐贈珍貴遺物：電影是爸爸的家

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

潭美颱風影響峴港機場關閉　3國籍航空明班機取消一次看

5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

大蛇丸愛情事業兩得意！遭疑「好事將近」本人發聲　曝一招征服女友

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

地方熱門新聞

南投麵包店麵包夾蟑螂！店家：塑膠玩具

金門晚間682戶停電！台電：鹽害

煒鑫實業公司捐贈救災裝備提升南市消防救災能量

台南400親子嘉年華黃偉哲趣味萬聖節扮裝參與同歡

有得中小學「世界鬼怪大會」各國的鬼都來了

台南佳里扶輪社捐贈住宅用火災警報器

假滙兌詐騙900萬元南警埋伏逮獲取款車手

世界最大鹽祭典鯤鯓王平安鹽祭一起來祈福

長榮大學博士班聘王正坤醫師授課供應鏈管理課程

網傳台南北區因違規停車疑被檢舉人盯上發生糾紛警已依法舉發

4車追撞釀3人傷　現場受阻1.5小時車陣塞3公里

自備容器！台東回收年度最終場

台南農漁地景藝術節壓軸美雲歌仔戲團戲遊新化果菜市場

台南親子嘉年華警辦小小警察活動

更多熱門

相關新聞

營養師曝南瓜「7大益處」

營養師曝南瓜「7大益處」

不給糖就搗蛋！街上大小朋友提著南瓜桶，充滿著濃濃的萬聖節氣息，說到南瓜，你知道南瓜其實營養多多嗎？營養師高敏敏告訴你吃南瓜的7個益處，而且搭配不同食材，也會有意想不到的功效喔！

今天逛超市別忘了拿根小黃瓜！

今天逛超市別忘了拿根小黃瓜！

鹽酥雞攤必買？大票撞「1組合」笑了：基本盤

鹽酥雞攤必買？大票撞「1組合」笑了：基本盤

加蓋機車研擬納管上路　交通部：還要與地方政府溝通

加蓋機車研擬納管上路　交通部：還要與地方政府溝通

勞基法新修正　勞雇可協商延後強制退休違者重罰

勞基法新修正　勞雇可協商延後強制退休違者重罰

關鍵字：

巡迴菜車改造上路6大類食材營養餐盤口訣歌曲

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

NanaQ被分手5天公開內幕！

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面