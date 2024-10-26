花蓮巡迴菜車改造上路！6大類食材俱全　融入營養餐盤6口訣歌曲

▲巡迴菜車在營養師的協助下進行營養改造並舉辦菜車啟動儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為讓秀林鄉的長者可以獲得更好的購買食材環境，花蓮縣府將平時巡迴經順安－崇德－新城的菜車在營養師的協助下進行營養改造，日前在富世社區集會所舉辦菜車啟動儀式，縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥及秀林鄉鄉長王玫瑰等人一同到場見證，期待未來能照顧更多花蓮長者的飲食健康。

縣長徐榛蔚熱情地使用太魯閣族語問候現場鄉親，她表示，花蓮部分地區因缺乏便利的販賣場所，取得食材不易，巡迴菜車給予長者能夠吃一頓溫飽不用再跋山涉水的機會，健康應從飲食、生活環境與彼此關懷開始，感謝縣內各醫療單位與縣府合作，建立完善的巡迴醫療系統，守護花蓮民眾的健康。

▲▼縣長徐榛蔚、衛生局長及秀林鄉鄉長等人一同到場見證，期待未來能照顧更多花蓮長者的飲食健康。

花蓮縣府去年在卓溪改造縣內第一部南區巡迴菜車，透過調整菜車的環境及食材擺設方式，大大的改善居民購買食材的環境，獲得居民熱烈的迴響，因此，今年為延續造福更多村里、部落的居民， 進行秀林巡迴菜車營養改造計畫，期許這次的菜車改造能讓秀林、新城的長者們得到更完善的營養資源，也能在菜車上購買的過程中獲取到營養知識，並將這些均衡飲食落實在日常生活中。

衛生局指出，此次改造將營養餐盤的標語裝設在車上，並於販賣時播放我的餐盤六口訣不同語言的詮釋歌曲，分別為阿美族語、太魯閣族語、布農族語、賽德克族語、客語、台語，讓營養知識可以深入部落及村里，並新增販售乳製品及未精製雜糧類食材，讓長者在平時就可以從菜車上獲得均衡的六大類食物，增加食物多樣性的攝取，照顧長者的飲食營養。

▲菜車上食材的擺放也透過簡潔有力的標示及容器的分類。

衛生局進一步說明，菜車上食材的擺放也透過簡潔有力的標示及容器的分類，一改先前多樣食材擺放在一起而雜亂無章的情形，讓民眾採買時一目了然，也可減少不同性質的食材相互汙染的風險，此次改造也加裝了許多保冷設備，如：保冷箱、保冰磚，取代原本以寶特瓶裝冰水的保鮮方法，讓生鮮肉品、海產、黃豆製品等需冷藏的食物得以維持其新鮮度。讓長者吃得健康、買得安心。