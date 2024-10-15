勞基法新修正上路！勞雇可協商延後強制退休　違者最高罰150萬

▲勞動基準法第54條修正案明訂勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，且須提供相對保障。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

立法院今年三讀通過勞動基準法第54條修正草案，明訂勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，已於今年8月2日正式施行。花蓮縣政府社會處提醒，雇主不得對經協商延後退休的勞工有差別對待，違者最高可罰150萬元。

根據勞動基準法第54條原規定，勞工年滿65歲之前，雇主不得強制勞工退休。修法後，增訂年滿65歲之勞工，如經勞僱雙方協商同意後，得延後強制勞工退休年齡，鼓勵雇主繼續僱用高齡勞工貢獻經驗，也能讓有意願繼續留在職場的高齡勞工能有與資方協商的權益，對於勞雇雙方有更進一步退休保障。若勞資協商不成，雇主仍可在勞工65歲時予以強制退休。

花蓮縣政府社會處說明，若勞工延後退休，因仍有工作事實，雇主仍應持續為勞工加保勞保及職災保險，勞工也可以累積更多的勞保年資。舉例來說，勞工如在65歲符合勞保老年年金請領條件，勞工每延後退休請領勞保年金一年，勞保年金則可加給4%，最高可延後五年，總計加給20%，而勞工後續若持續工作，雖然已經不能再加給，但勞保年資仍能持續累積。在退休金部分，勞工就算已退休並已請領勞保老年給付，若是再重返職場工作，雇主一樣須替勞工提撥6%勞退金，不受年齡限制。但就業保險方面，則因為就業保險法有65歲投保限制，所以只要超過65歲就不能再繼續加保。

此外，依據中高齡及高齡者就業促進法第12條規定，雇主不得因年齡對中高齡勞工有差別對待，包括薪資及福利等方面。因此，雇主要注意經協商同意延後退休後，除有正當事由外，不能隨意降低65歲繼續工作勞工的薪資或工作條件，以免觸法。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣自113年8月縣內65歲以上老年人口占總人口比率已逾20%，依據世界衛生組織定義，已邁入超高齡社會（內政部人口統計）。國家發展委員會預估明（114）年台灣將邁向超高齡社會，企業應改變用人觀念，善用中高齡者的經驗，以提升經營效率，讓中高齡者成為企業的重要力量。

為支持雇主僱用中高齡者，勞動部已推出多項獎助措施。如需進一步了解相關服務資訊，請搜尋「45+就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw）或聯繫公立就業服務機構，也可撥打免付費客服專線0800-777-888，獲取專人諮詢服務。