上海萬聖節站整排警察「COS皇上也勸離」　台灣業者曝現狀

記者黃翊婷／綜合報導

萬聖節即將來臨，中國上海巨鹿路去年萬聖節湧入許多民眾喬裝打扮一起狂歡，一度成為當時的熱門話題，沒想到今年上海幾乎全城戒備，不僅巨鹿路有大批警力管制，還有在當地經營酒吧的台灣人表示收到相關單位通知，要求絕對不能舉辦萬聖節活動。

▲上海萬聖節管制狀況。（圖／翻攝自李老師不是你老師X）

自稱在上海靜安寺附近經營酒吧的台灣人麥狗24日發布一段影片，他感嘆，去年萬聖節上海爆掉，今年卻接到相關單位通知，要求當天絕對不能舉辦萬聖節活動，不能有萬聖節派對，也不能有奇裝異服打扮的人進到店裡，否則可能會被要求暫時停業，讓他感到很難過，「這明明是一個開開心心的節日。」

▲麥狗表示，店家被通知不能舉辦萬聖節活動。（圖／翻攝自李老師不是你老師X）

而在微博上也有網友發起「想去上海過萬聖節」的討論，不少人認為今年的管制確實比去年更嚴格，而且太過突然，很多人根本不知道，「哈哈哈，準備的衣服什麼的都派不上用場了，就一刀切了吧，切死算了」、「今年這個管控的情況可以說是，尚雯婕（藝人）本人在巨鹿路走路都會被帶走的感覺」、「好多人外地趕過來，高興跑去巨鹿路直接被趕走，官方也不事先發通知」；但也有部分網友表示可以理解，如果真的想玩，可以去歡樂谷或迪士尼。

▲精心打扮的民眾被勸離，地鐵站外也有警察站崗。（圖／翻攝自李老師不是你老師X）

X用戶「李老師不是你老師」也發布多篇文章、圖片、影片，聲稱有民眾25日晚上打扮成清朝皇帝與妃子走在路上，結果當場被警方勸離，巨鹿路附近的地鐵站也都有警察站崗，一旦發現有民眾喬裝打扮，一律勸離。

▼網友在微博上的討論。（圖／翻攝自微博）