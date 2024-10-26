　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海萬聖節站整排警察「COS皇上也勸離」　台灣業者曝現狀

記者黃翊婷／綜合報導

萬聖節即將來臨，中國上海巨鹿路去年萬聖節湧入許多民眾喬裝打扮一起狂歡，一度成為當時的熱門話題，沒想到今年上海幾乎全城戒備，不僅巨鹿路有大批警力管制，還有在當地經營酒吧的台灣人表示收到相關單位通知，要求絕對不能舉辦萬聖節活動。

上海萬聖節管制。（圖／翻攝自微博、李老師不是你老師X）

▲上海萬聖節管制狀況。（圖／翻攝自李老師不是你老師X）

自稱在上海靜安寺附近經營酒吧的台灣人麥狗24日發布一段影片，他感嘆，去年萬聖節上海爆掉，今年卻接到相關單位通知，要求當天絕對不能舉辦萬聖節活動，不能有萬聖節派對，也不能有奇裝異服打扮的人進到店裡，否則可能會被要求暫時停業，讓他感到很難過，「這明明是一個開開心心的節日。」

上海萬聖節管制。（圖／翻攝自微博、李老師不是你老師X）

▲麥狗表示，店家被通知不能舉辦萬聖節活動。（圖／翻攝自李老師不是你老師X）

而在微博上也有網友發起「想去上海過萬聖節」的討論，不少人認為今年的管制確實比去年更嚴格，而且太過突然，很多人根本不知道，「哈哈哈，準備的衣服什麼的都派不上用場了，就一刀切了吧，切死算了」、「今年這個管控的情況可以說是，尚雯婕（藝人）本人在巨鹿路走路都會被帶走的感覺」、「好多人外地趕過來，高興跑去巨鹿路直接被趕走，官方也不事先發通知」；但也有部分網友表示可以理解，如果真的想玩，可以去歡樂谷或迪士尼。

上海萬聖節管制。（圖／翻攝自微博、李老師不是你老師X）

▲精心打扮的民眾被勸離，地鐵站外也有警察站崗。（圖／翻攝自李老師不是你老師X）

X用戶「李老師不是你老師」也發布多篇文章、圖片、影片，聲稱有民眾25日晚上打扮成清朝皇帝與妃子走在路上，結果當場被警方勸離，巨鹿路附近的地鐵站也都有警察站崗，一旦發現有民眾喬裝打扮，一律勸離。

▼網友在微博上的討論。（圖／翻攝自微博）

上海萬聖節管制。（圖／翻攝自微博、李老師不是你老師X）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
高雄高球俱樂部傳有毒！　老闆竟是「台灣五大家族」
陸父在路上被撞　母怪女兒：妳不結婚害的！
雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上
眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」　看完像被邪教詛咒
爆東區高檔酒店兼差「食藥署女神」回應了　同事猜測手頭緊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「福馬同城通卡」升級　新增「個人貸款」多項金融服務

上海萬聖節站整排警察「COS皇上也勸離」　台灣業者曝現狀

陸國台辦痛批民進黨：刻意淡化、否認台灣光復歷史意義

父親走在路上被車撞　母怪女兒：妳不結婚害的！

中國演唱會強制實名制「黃牛仍難杜絕」！應對手法曝

男童狠踩女童肚...她哀號大哭　家長不教育反嗆：踩死了嗎？

上海女網紅赴瑞士安樂死！感性告白父親：再也不會麻煩你了

中國市場銷量最慘！保時捷降價至163萬元　銷商承受巨大資金壓力

陸LV櫃姐與人夫顧客聊色　正宮怒衝百貨對峙…遭嗆：妳去找他啊

陸金價連漲！品牌銀樓卻接連閉店　專家分析：消費者觀望情緒濃

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

籃籃2000萬新家辦入厝趴　胡瓜穿可愛睡衣幫鋪床XD

京華城案「唯一停押被告」！吳順民500萬交保　手續辦理中

陸「福馬同城通卡」升級　新增「個人貸款」多項金融服務

上海萬聖節站整排警察「COS皇上也勸離」　台灣業者曝現狀

陸國台辦痛批民進黨：刻意淡化、否認台灣光復歷史意義

父親走在路上被車撞　母怪女兒：妳不結婚害的！

中國演唱會強制實名制「黃牛仍難杜絕」！應對手法曝

男童狠踩女童肚...她哀號大哭　家長不教育反嗆：踩死了嗎？

上海女網紅赴瑞士安樂死！感性告白父親：再也不會麻煩你了

中國市場銷量最慘！保時捷降價至163萬元　銷商承受巨大資金壓力

陸LV櫃姐與人夫顧客聊色　正宮怒衝百貨對峙…遭嗆：妳去找他啊

陸金價連漲！品牌銀樓卻接連閉店　專家分析：消費者觀望情緒濃

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

賈吉讚山本由伸全方位投手　世界大賽第2戰正面交鋒

謝和弦罕見「歌詞零髒話」！認了1事人生轉變　「偷偷躲起來流眼淚」

周興哲嬌妻挺孕肚為長女治裝　趙岱新不急著為龍寶寶血拚

美日韓國安顧問會議　關切北韓派兵俄羅斯及台海和平

道奇MVP連星大谷翔平難以對付　洋基教頭：相信有能壓制他的投手

川普和范斯成目標！　紐約時報：手機內容已被中國駭客鎖定

「我也要840容積」猛鬼大樓拚重建　建築師一算：可行性低

小心意外！　12星座「一週運勢」曝光

陸「福馬同城通卡」升級　新增「個人貸款」多項金融服務

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

大陸熱門新聞

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

父親走路被車撞　母怪女兒：妳不結婚害的！

男童狠踩女童肚　家長不教育反嗆：踩死了嗎

中國演唱會強制實名制　黃牛仍難杜絕

陸LV櫃姐與人夫顧客聊色 還嗆正宮

中國市場最慘！保時捷降價至163萬元

上海萬聖節站整排警察　台業者曝現狀

陸國台辦痛批民進黨：否認台灣光復歷史意義

23歲男炫新車不滿遭嘲諷 砍死1人

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

陸「最惡人販」判死重審 被拐兒童增至17人維持死刑！仍要上訴

陸金價創新高 為何品牌銀樓卻接連閉店？

陸「福馬同城通卡」升級！可辦理個人貸款

見證日軍性暴行！真版金陵十三釵

更多熱門

相關新聞

萬聖節「美妝神器」報到　讓你成為焦點

萬聖節「美妝神器」報到　讓你成為焦點

萬聖節即將到來，無論是自己要參加變裝派對，抑或是要帶著小朋友參加萬聖節遊行，都需要畫上重度的色彩，盤點話題美妝神器，讓你在任何時刻都能成為最佳焦點。

「天母搞什麼鬼」大小鬼怪塞爆街頭

「天母搞什麼鬼」大小鬼怪塞爆街頭

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

有得中小學「世界鬼怪大會」各國的鬼都來了

有得中小學「世界鬼怪大會」各國的鬼都來了

Mister Donut3大萬聖節優惠來了

Mister Donut3大萬聖節優惠來了

關鍵字：

上海萬聖節

讀者迴響

熱門新聞

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

《黑白大廚》人氣主廚爆神隱失聯！

「要周杰倫門票」已讀不回惹怒小鐘　海產道歉

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

快訊／大谷翔平50轟球買主找到了！

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」

男因高麗菜被擄54天虐死　主嫌僅26歲

國防部深夜證實洪姓士兵「自傷」不治

商演歌手赴泰失聯　疑遭詐團拘禁

更多

最夯影音

更多

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面