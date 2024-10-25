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上海女網紅赴瑞士安樂死！感性告白父親：再也不會麻煩你了

▲▼沙白白搭機前往瑞士，進行安樂死。（圖／翻攝沙白白社群）

▲沙白白搭機前往瑞士，進行安樂死。（圖／翻攝沙白白社群）

記者柯振中／綜合報導

上海42歲的女網紅「沙白白」在社群軟體上擁有不少粉絲，不過近日她選擇前往瑞士進行安樂死，在父親的陪同下搭機前往，社群軟體的頭像還換成了黑白色。而她在選擇安樂死以前，每天都會發布影片告別，讓許多粉絲感到鼻酸。

據了解，「沙白白」本名為沙白，20年前確診被稱為「不死癌症」的紅斑性狼瘡，22年來病症總共爆發7次，導致她有腎衰竭的情況，需要長期接受治療。

▲▼沙白白搭機前往瑞士，進行安樂死。（圖／翻攝沙白白社群）

▲▼沙白白搭機前往瑞士，進行安樂死。（圖／翻攝沙白白社群）

▲▼沙白白搭機前往瑞士，進行安樂死。（圖／翻攝沙白白社群）

沙白白表示，由於紅斑性狼瘡導致腎衰竭，她每周需要進行3次、每次5至6小時的血液透析（洗腎）。由於紅斑性狼瘡不易根治，需要長期接受治療，沙白白受到20多年的折磨，決定前往瑞士接受安樂死。

沙白白做了決定以後，每天都會拍攝影片向粉絲道別，同時表示自己會選擇3樣物品陪著上路，包括一本書、一條圍巾以及一條項鍊。最後一天的影片，標題則是「我度過了極好的一生」，她與80歲的父親共同拍攝，同時也在影片中向父親感性告白「以後我再也不會麻煩你了」，讓許多粉絲淚崩。

▼沙白白搭機前往瑞士，進行安樂死。（圖／翻攝沙白白社群）

▲▼沙白白搭機前往瑞士，進行安樂死。（圖／翻攝沙白白社群）

而沙白白接受安樂死的消息曝光後，在網路上引起極大討論，目前她的帳號沒有再發布新的影片，不過帳號的大頭照已經轉為黑白色。

許多粉絲對此難以接受，不斷留言祈禱，希望沙白白只是開玩笑，隔天又會有新的影片出現。事件掀起討論後，其他大陸網友則給予祝福，「她已經忍受20年，解脫了」、「被病痛折磨的人，所遭受的痛苦他人難以想像，希望她來世不再受苦」、「非常心痛，但覺得挺好。」

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