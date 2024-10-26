男童狠踩女童肚...她哀號大哭　家長不教育反嗆：踩死了嗎？

▲男童踩在女童肚子上，家長不但不責備，反倒態度囂張。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

身教重於言教！中國山東濟南一處遊樂場，日前發生一起糾紛，男童因不明原因，用腳踩在女童身上，還蹦跳過去，父母心疼找男童家長理論，沒想到對方反而不教育自己的孩子，反而態度囂張，雙方發生激烈爭吵。

綜合陸媒報導，事情發生在2024年10月23日，孩童開心在遊樂場玩耍，家長們陪在一旁，突然一名女童發出痛苦的聲音，引來大家注意，只見女童捧著肚子躺在球池裡，痛到無法起身。詢問後才得知，玩耍過程中，男童不知什麼原因，用腳踩在女童肚子上，還囂張說道：「認不認輸？」隨後直接踩著跳了過去。

女童發出痛苦哀號聲，並哇哇大哭，父母注意到，急忙前來關心，問清原委後不禁怒火中燒，馬上去找男童家長理論。沒想到，男童竟然哭了起來，家長心疼自己的孩子，不但不多加管教，反倒與女童父母發生激烈爭吵，更嗆聲：「踩死了嗎？」、「怎麼不踩死你？」等惡劣言詞。

影片在網路掀起討論，網友紛紛對男童家長的蠻橫言行表達意見，「現在的家長是真的能忍，就算拘留我也得抽這個孩子和這個孩子家長」、「我覺得孩子可以不懂事，大人不能不懂事兒吧」、「嚴查絕不姑息，好好教育，不用慣毛病」。

延伸閱讀

▸ 6歲男童與爸爸開心買宵夜 一下車竟被建材碎石當場砸斃

▸ 苦苓爆假面名人夫妻「為炒作結婚」 洩2關鍵線索：我會被滅口

▸ 從酒駕罰款到家人開刀攏係假！妹子傻借15萬 男友爸來電揭真相勸分手：我兒配不上妳