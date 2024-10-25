「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途　2類人避免使用

▲曼秀雷敦軟膏因為包裝圖像是一名護士，被民眾普遍稱作「小護士」。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

有「小護士」稱號的曼秀雷敦軟膏是許多人家中藥箱最常見的藥膏之一，部分民眾在擦傷或割傷的時候，使用曼秀雷敦軟膏擦在傷口上，以為能消毒殺菌，但有醫師指出，曼秀雷敦軟膏並沒有殺菌消毒功能，真正用途是止痛和止癢；且呼籲不是每個人都能使用，蠶豆症患者和2歲以下小孩要避免使用。

知名小兒科醫師傑登在臉書粉絲專頁「傑足先登 傑登醫師」發文，分享有關「小護士」曼秀雷敦軟膏的相關知識，傑登知道很多人會用曼秀雷敦軟膏擦傷口，事實上在曼秀雷敦軟膏的包裝說明，完全沒有提到可以使用於外傷，「它就不是外傷藥膏」。

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傑登進一步說明，曼秀雷敦軟膏主要成分是薄荷和樟腦，這些都沒有殺菌消毒的效果，如果民眾將曼秀雷敦軟膏擦在傷口上，只會對傷口造成刺激還會有疼痛感；不過傑登發現曼秀雷敦軟膏早期包裝上，有寫過外傷可用，但已經被修改，呼籲大家別再用曼秀雷敦軟膏擦傷口，應該使用真正有殺菌效果的藥膏。

因此傑登解惑曼秀雷敦軟膏的真正用途，是用來止癢和止痛的。曼秀雷敦軟膏擦起來涼涼的，能緩解被蚊蟲叮咬後引起的皮膚搔癢紅腫；以及曼秀雷敦軟膏含有一些水楊酸，可以緩解輕微的肌肉關節酸痛。另外有些人會在胸口或鼻子塗抹曼秀雷敦軟膏，讓呼吸順暢。

除此之外，傑登分析曼秀雷敦軟膏主要成分，包含薄荷、樟腦、水楊酸和凡士林，所以曼秀雷敦英語名稱Mentholatum，就是由Menthol（薄荷）和Petrolatum（礦物脂，類似凡士林的東西）兩個英文單字組合而成。而傑登特別叮嚀，蠶豆症和2歲以下小孩避免使用，否則吸入後恐對健康造成影響。

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