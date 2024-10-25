5生肖年底前大翻身「名利雙收」　3生肖秋冬後財運旺

▲塔羅老師點名5個生肖，年底前可以翻身。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

2024年只剩下2個多月就要結束，許多人運勢平平，希望等待機運到來。清水孟國際塔羅小孟老師點名5個生肖，年底前還可以翻身，在事業、感情、財運方面，都可以迎來好結果。

●第5名：生肖虎

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年底前在工作事業上可以翻轉運勢，感情上也可以得到曖昧，或是有曖昧的人可以突破曖昧，展開新戀情。

●第4名：生肖羊

由於想法獨特，可以在領導方面更有說服力，得到公司的賞識，有機會在財務上得到翻轉。

●第3名：生肖馬

在與人溝通或交流的時候，腦子非常清楚，假如是從商的人，可以看到好的商機，讓財務可以蒸蒸日上。

●第2名：生肖猴

年底前有很好的運勢，正財或偏財都有，大錢生小錢，一波又一波的財運接連而來；如果想要擁有一些人際關係，可以遇到貴人來幫助。

●第1名：生肖兔

善待身邊的人，就有機會大翻身，若工作有海外或外地發展的機會，要適時把握，人生可能因此改變，得到名利雙收的結果。

▲有3個生肖秋冬之後財運旺盛。（示意圖／翻攝自pixabay）

另外，小孟老師也指出，有3個生肖秋冬之後財運非常旺盛，

●第3名：生肖虎

可以表現出較豐富的創意，來幫自己獲得財富，也有機會在工作的服務方面，有較聰明且有效的表現方式，而且可以提升財務狀況。

●第2名：生肖鼠

愛情有機會幫助自己，到更廣的財務收入，若有家族事業的人，更能與家人有效溝通，進而提升財務水平。

●第1名：生肖蛇

在藝術方面有不錯的表現，能夠將興趣發展成事業，而且也可以增加不少的收入來源，更有機會取得投機方面的偏財運。

◎民俗說法，僅供參考。

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