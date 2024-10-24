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「檢舉黃牛發大財」有難度！佐證標準太嚴格　4步驟流程一次看

▲▼周杰倫12月上旬確定大巨蛋開唱。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫演唱會掀起黃牛亂象，6880元票價目前黃牛票喊到6萬，甚至有30萬。（圖／杰威爾音樂提供）

記者林育綾／台北報導

周杰倫演唱會掀起黃牛亂象！前議員王浩宇提到，可以靠檢舉黃牛賺獎金發大財「比上班還好賺」；不過根據文化部「檢舉黃牛專區」步驟操作，檢舉時需要提供詳細票券資訊來佐證，換句話說，民眾可能要冒著風險先自行買黃牛票，被批門檻太高，且付出的金額可能遠遠超過檢舉人獎金20%，不見得能靠此賺錢。

王浩宇在臉書提及，「看到有在賣周董特區票6880元的，立刻寫信跟文化部檢舉會重罰，6880X30=20.6萬，檢舉人拿20%檢舉獎金就是4萬，比上班還好賺，今天就發財吧！」不過實際上「檢舉黃牛專區」網站操作會發現，想發財沒有這麼容易。

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▲▼王浩宇臉書發文提到，可以靠檢舉黃牛發財，恐怕沒有想像中容易。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇臉書發文提到，可以靠檢舉黃牛發財，恐怕沒有想像中容易。（圖／翻攝王浩宇臉書）

根據黃牛檢舉制度，如果經檢舉成案、確立裁罰，文化部可依照票面金額對黃牛罰鍰「10倍至50倍」，而檢舉人可獲得獎金20%。但在檢舉流程中，還要提供詳細的票券資訊，除了基本的節目名稱、日期、場次，必填欄位還有「票券座位」、「具體事證或佐證資料」等。

而黃牛賣票時，通常不會事先揭露這些資訊，換句話說，民眾恐怕得先自掏腰包、冒風險買黃牛票，才能進行檢舉。但購買黃牛票的金額，可能遠遠超過事後獲得的20%檢舉獎金。

▲▼檢舉黃牛們有想像得容易。（圖／翻攝自檢舉黃牛專區）

▲檢舉黃牛需要提供詳細資料。（圖／翻攝自檢舉黃牛專區）

如果以周董演唱會最貴門票6880元為例，門票面額10倍罰款68,800元，檢舉人可獲得獎金13,760元。20倍罰款137,600元，檢舉人可獲得獎金27,520元。30倍罰款206,400元，檢舉人可獲得獎金41,280元。40倍罰款275,200元，檢舉人可獲得獎金55,040元。50倍罰款344,000元，檢舉人可獲得獎金 68,800元。

若黃牛票6萬元，除非黃牛遭罰50倍，檢舉人可獲得獎金68,800元，扣掉購票的6萬元，等於只賺回8800元。如果黃牛遭罰幅度小於50倍，或是黃牛票喊價超過6萬，例如現在有30萬元的高價，檢舉人不但沒賺，還反賠。

▲▼立委范雲認為，目前檢舉黃牛標準太嚴格。（圖／記者林育綾攝）

▲立委范雲認為，目前檢舉黃牛標準太嚴格。（圖／記者林育綾攝）

●立委批檢舉標準太嚴，歌迷成黃牛的韭菜

立委范雲昨23日也在立法院會議中提到，儘管有《文創法》打擊黃牛、開放檢舉黃牛票，黃牛卻依然猖獗，就是因為「檢舉標準過於嚴格」，黃牛看準「需要先取得黃牛票資訊」才能成案，多半不會事先提供資訊。

范雲也提出數據，黃牛票檢舉成案、開罰比例極低。目前全國成案的案件只有1783件，開罰比例僅僅只有5%。在檢舉案件數最多的台北市，多達3分之2的案件不受理；而成案的300多件中，開罰的只有個位數9件，僅僅只有2.8%！

她要求文化部提出具體作法，包括：1、演唱會制定及實施「實名制」標準，透過瞭解業者困難，加強鼓勵、給予實際支持。2、檢舉門檻必須合理，包括針對「圖利行為、加價販售」的行為開罰，並非限制「販售事後」才能追查。

此外她也建議明定「無法提供票券資訊」的黃牛檢舉方式、制定轉售票合理的比例、種類，別讓歌迷當黃牛的韭菜，才能保障娛樂產業健康的發展。

有關黃牛猖獗現象，文化部長李遠也在昨日回應，黃牛的手法確實會根據環境改變，而不斷演化，因此打擊黃牛法也必須不斷修正，他承認這比較難，「但文化部會積極研議」。

李遠也呼籲，請大家不要再買黃牛票，除了防範被詐騙，也因為助長會讓票價越來越高。「如果大家助長，我們怎麼做都無法阻止；第二就是站在文化部立場，我們想盡我們的方法做出處罰，做出比較有效的方式。」

▲▼檢舉黃牛們有想像得容易。（圖／翻攝自檢舉黃牛專區）

▲檢舉黃牛4步驟，須提供詳細資料。（圖／翻攝自檢舉黃牛專區）

●檢舉黃牛怎麼做？

●進入「檢舉黃牛專區」網站，依序完成4步驟：
1. 填寫檢舉人基本資料
2. 驗證電子郵件信箱
3. 填寫檢舉內容
4. 確認檢舉資料

●在第3步「填寫檢舉內容」須提供詳細資料佐證：

➤如果要「檢舉加價轉售票券」（超過票面金額或定價販售票券)，必須提供：

1. 獲得票券資訊的來源（如二手票券平台、社群網站等）相關佐證資料。 
2. 票券資訊（包含表演名稱、時間、場館、座位區及號碼或搖滾區、入場序號、票券標號或流水號等）、票券原始販售價格、黃牛販售價格及相關佐證資料。

➤如果要「檢舉不正方式購票」，例如外掛程式、虛假資料、掃票機器人等，必須提供：
1. 售票平台名稱
2. 票券資訊（包含表演名稱名稱、時間、場館等）
3. 黃牛掃票歷程紀錄（LOG）

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