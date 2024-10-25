新北市刑警大隊邀民共同屠牛　官網設立「檢舉黃牛專區」

▲新北刑大在官穩首頁設置檢舉黃牛專區，讓民眾方便檢舉黃牛不法行為。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

台灣知名藝人「周杰倫」睽違7年的演唱會門票開賣，在市場上掀起搶購熱潮，讓許多不肖人士可趁機販售黃牛票大賺一筆，讓粉絲以數倍的價格購票。為了打擊該亂象出現，新北市刑大官網成立「檢舉黃牛專區」，方便民眾參與檢舉，透過公眾的力量，來提升維持市場秩序，共同喝止黃牛行為。

新北市刑事警察大隊表示，依據《文化創意產業發展法》第10條之1，只要有加價兜售行為即違法，將按票券張數，處票面金額或定價10倍至50倍罰鍰。另涉及以掃票機器人、外掛程式或其他不正行為搶票者，經查證屬實則將依法處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

▲新北刑大設置檢舉黃牛專區，提供檢舉相關須備資訊，以及檢舉電話。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北刑大官網設置「檢舉黃牛專區」，只要民眾發現疑似黃牛行為，都可以撥打檢舉專線並提供相關證據進行檢舉，提交內容包括售票平台截圖、賣家資訊等，警方將根據檢舉案件進行深入調查，若違反《文化創意產業發展法》第10條之1第2項加價轉售行為將函請主管機關新北市政府文化局進行裁處，涉及不正方式搶票者，將依同法第10條之1第3項偵辦移送。

新北市警察局再次呼籲，民眾不要購買黃牛票、轉售票券不能加價、不得以不正方式購買藝文表演票券。期盼社會各界攜手同心，共同抵制黃牛行為，讓更多人能夠安心購票、觀賞演出，營造一個誠信交易、友善公平的消費環境。

▲新北刑大呼籲，加價轉售票券或以機器人程式搶購都屬於不法行為。（圖／記者陸運陞翻攝）