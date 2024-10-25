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9人赴日「買7億精品」逃漏稅7千萬！　日政府崩潰改免稅制度

▲▼日本松本清，日本藥妝，日本購物，日本免稅，日本退稅，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本當局發現2022年有9人購買價值34億日幣的精品後，疑似日本轉賣賺取差價，逃漏約3.4億日幣。（圖／記者蔡玟君攝）

記者王佩翊／編譯

日本政府鑑於逃漏稅問題嚴重，決定更改免稅制度，最快2025年開始實施。而新制採取「先付後退」，要把商品帶到機場，通過檢查後才能退稅。日本當局調查，光是2022年就有至少9名不屬於免稅對象的人逃漏約3.4億日幣（約新台幣7174萬元）的消費稅。

根據《日本經濟新聞》報導，日本會計檢察院在2022至2023年針對價值約647億日幣（約新台幣136億元）的免稅商品進行抽樣調查。其中有9人購買了近34億日幣（約新台幣7.1億元）的高額物品，且取得3.4億日幣（約新台幣7174萬元）的免稅額，但是卻未在出境時，向東京海關的羽田海關支署和成田海關支署出示免稅商品，疑似是出境前就在日本國內轉賣。

根據日本會計檢察院表示，這9人都採取相同手法，故意在快要結束登機手續時才到達機場櫃檯，而在時間壓力下，海關沒能對其製作「要求支付稅款」的通知書。雖然在緊急情況下，可以口頭告知，但由於海關工作人員對規則不熟悉，當時並未對這9人進行口頭通知，也並未登記。

▲▼日本東京都銀座。（圖／達志影像／newscom）

▲日本東京都銀座精品店林立。（示意圖／達志影像／newscom）

9人所購買的免稅商品包含名錶和名牌包等，總金額達到33.99億日幣（約新台幣7.1億元），應該繳納的消費稅總額約為3.4億日幣（約新台幣7174萬元）。日本稅務部門懷疑，這些人並未將購買的高級商品帶走，而是在日本國內就已經轉賣。

如果海關在旅客出境時下達要求支付稅款的通知，即使無法當場徵收，也會將該名旅客登記為未繳納稅金者，日本的海關系統則會在該名旅客再次入境時進行追蹤，並要求支付款項。但是如果沒有登記，未來很難追回款項。

由於訪日遊客數量持續增加，使得遊客購買高額免稅品後在日本國內轉賣的不法行為越來越誇張。日本會計檢查院揭發轉賣現象之後，日本財政部已在8月通知海關，下令徹底落實要求旅客支付稅款的通知。

為了解決這個問題，日本政府已經決定修改免稅制度，在購買商品時預先徵收消費稅，直到出境時確認將物品帶到國外，才進行退稅，新制最快2025年開始實施。

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