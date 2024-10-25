紐時：伊朗備戰因應以色列報復「劃紅線」　這些狀況確定動手

▲伊朗示威者手拿真主黨領袖納斯納勒、哈瑪斯領袖辛瓦、伊朗最高領袖哈米尼的海報。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗進入備戰狀態，以因應以色列可能發動的報復行動。紐約時報引述4名伊朗官員說法指出，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已指示軍方制定多項應對計畫，若以軍攻擊釀成大規模破壞及大量傷亡，伊朗將展開報復反擊，這些選項包括發射1000枚彈道飛彈等。不過在此之際，伊朗也尋求避免戰爭。

伊朗官員透露，伊朗報復範圍將取決於以色列攻擊嚴重程度，若以色列襲擊行動僅限於部分軍事基地與存放飛彈無人機的倉庫，伊朗很可能不會有後續動作，但以色列若造成大規模破壞與大量傷亡，伊朗將會展開報復。

依據伊朗最高領袖哈米尼的指示，若以色列攻擊石油能源設施、核設施或是暗殺伊朗高階官員，伊朗肯定會發動反擊。另據包括伊朗革命衛隊等人的說法，一旦以色列釀成重大傷害，伊朗考慮的反擊選項包括發射1000枚彈道飛彈、伊朗代理人武裝組織攻擊升級等。

伊朗已公開宣稱不想開戰，但懲罰以色列軍事攻擊可能對伊朗領導人構成挑戰，因為他們不想顯得軟弱，特別是以色列成功擊殺哈瑪斯與真主黨多名領袖之後。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）23日在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會期間表示，若以色列發動攻擊，伊朗的後續回應將會是相稱且經過深思熟慮。