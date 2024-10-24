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北風起！　台南地區陸續飛來大批黑琵數量突然遽增1500隻

▲農曆霜降日子來臨，台南地區陸續飛來大批黑琵，24日突然遽增統計超過1500隻黑面琵鷺棲息在大台南地區。（圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）

▲農曆霜降日子來臨，台南地區陸續飛來大批黑琵，24日突然遽增統計超過1500隻黑面琵鷺棲息在大台南地區。（圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）

記者林東良／台南報導

最近幾天因為北風起，農曆霜降日子來臨，台南地區陸續飛來大批黑琵，24日突然遽增統計超過1500隻黑面琵鷺棲息在大台南地區，台南生態保育學會呼籲大家可以來台南賞黑琵生態旅遊，也歡迎大家一起來尋找市長任內野放的18隻傷癒黑琵。

▲農曆霜降日子來臨，台南地區陸續飛來大批黑琵，24日突然遽增統計超過1500隻黑面琵鷺棲息在大台南地區。（圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）

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台南市生態保育學會副總幹事黃永豐參與24日黑面琵鷺鳥調後表示，每年11月中旬是黑面琵鷺來台最多的數量，今年因為氣候關係，最近幾天東北季風趕過來，24日包括七股區頂山賞鳥亭859隻、曾文溪口保護區322隻、安南區土城208隻、四草野生動物保護區80隻、學甲濕地及北門三寮灣52隻總共1521隻。

▲農曆霜降日子來臨，台南地區陸續飛來大批黑琵，24日突然遽增統計超過1500隻黑面琵鷺棲息在大台南地區。（圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）

台南市生態保育學會理事長邱仁武指出，根據統計全球黑琵族群逐年成長，2024年1月全球普查總數達6988隻，相較去年增加355隻，並已突破6000隻大關，其中在台灣的黑琵有4135隻，接近全球總數6成，而台南所記錄到的數量更是高達2088 隻，全球3分之1的黑面琵鷺都選擇台南作為度冬棲地。主要棲息於學甲濕地、七股保護區及頂山賞鳥亭、四草地區，顯見台南在棲地的優化上有明顯成效。

邱仁武說，剛剛飛抵台灣的黑面琵鷺身體都很髒，因為牠們長途跋涉飛行2000多公里，在頂山賞鳥亭的黑琵都相當飢餓覓食也順便洗澡清淨身體，相當壯觀。

▲農曆霜降日子來臨，台南地區陸續飛來大批黑琵，24日突然遽增統計超過1500隻黑面琵鷺棲息在大台南地區。（圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）
2024黑密琵鷺保育季系列活動中的尋找市長黃偉哲任內野放傷癒的的18黑面琵鷺，包括109.2.26在學甲濕地野放編號T85；110.01.19在安南區四草野生動物保護區野放T95、T97、T98；110.12.7在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14；110.12.31在安南區四草野生動物保護區野放N17、N18、N19、N20、N21，111.12.28.七股頂山賞鳥亭野放的N41~N47等7隻黑琵，歡迎鳥友協助找尋。

黑面琵鷺(Platalea minor)，又名黑臉琵鷺、小琵鷺、黑面鷺、黑琵鷺、琵琶嘴鷺，俗稱飯匙鳥、黑面勺嘴，台灣賞鳥人士則俗稱為「黑琵」；因其扁平如湯匙狀的長嘴，與中國樂器中的琵琶極為相似，因而得名；亦因其姿態優雅，又有「黑面天使」和「黑面舞者」雅稱。

▲農曆霜降日子來臨，台南地區陸續飛來大批黑琵，24日突然遽增統計超過1500隻黑面琵鷺棲息在大台南地區。（圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供）

關於黑面琵鷺在台灣渡冬棲地分布渡冬地點，多在在海岸附近地區，例如河口、潟湖、海埔地、鹹水沼澤、紅樹林等地。維基百科資料指出，主要分布七股潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、另外還有學甲急水溪畔濕地。另外可見於許多其他濕地裡，但是出現數量均不多，停留時間也不長。位處急水溪畔的「學甲濕地生態園區」，自2011年開始至今，每年可觀察到前來棲息的黑面琵鷺都在500隻以上，最高紀錄曾達到548隻。

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