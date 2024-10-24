台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

▲台南「榮民之家」位於台南市東區，屬「機35」機關用地，遷建後將依據都市計畫內容，以市地重劃方式開發。（圖／翻攝自Facebook／臺南榮譽國民之家）

記者張雅雲／高雄報導

台南「榮民之家」位於台南市東區，屬「機35」機關用地，遷建後將依據都市計畫內容，以市地重劃方式開發，預計2025年Q1拆除完成，而「機35」市地重劃預計2025年Q2啟動施工， 2028年上半年度重劃完成。信義房屋專家表示，周邊預售成交價已見5字頭。

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台南市地政局表示，榮民之家舊址位於東區崇明路，屬「機35」機關用地，預計2025年Ｑ1拆除完成，遷建後依據都市計畫的規劃內容，以市地重劃方式進行開發，總開發面積為5.9公頃，開發完成後可提供商業區2.5公頃、住宅區0.48公頃及公設用地2.9公頃。

台南市地政局長陳淑美表示，地政局將接續辦理重劃工程，預計2025年Q2啟動施工，2028年上半年度重劃完成，本區原為榮民之家使用，退輔會對榮民之家遷建採先建後遷模式，在東區平實營區設置長照中心、永康區網寮北營區興建養護中心。

而重劃完成後，將提供1處公園兼滯洪池之減洪設施，除可吸納總計5000立方的水量外，將廣納市民意見規劃為特色公園或多目標使用；停車場用地則規劃興建立體停車場，未來採多目標使用方式設置商場、運動中心、戶政及區公所等單位進駐使用。

▲機35市地重劃範圍。（圖／台南市地政局提供）

東區為台南蛋黃區，因開發較早，可建地不多。信義房屋台南崇德店主任業務林靖傑表示，該區屬於文化中心生活區，地段相當精華，素地相當稀有，根據實登，近2年已沒有超過百坪的土地成交紀錄，而小塊素地成交價約為40~50萬元。

區域以屋齡約30年透天為主，地坪28~30坪，總價1800~2000萬元，屋齡20~30年大樓，成交價約24~28萬元。新推案也不多，預售案包括「松玥」成交價已達5字頭，即將公開的「宏福悅」也要5字頭起跳，房價居高不下。

林靖傑表示，該區因有明星學校忠孝國中、崇學國小設立，本來就是不少家長指名進駐的學區宅，購屋需求一直很旺，未來改建後，還會新增停車場、綠地，對房價更有支撐。

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